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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:55
Re: Райффайзен Банк Аваль
Попереносились из вэб и мобильной, виджеты в платежах есть
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:58
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:06
В новой не регистрировался.
Вчера ни с компа, ни с мобильного не смог зайти в старую версию.
На новую хотел перейти через неделю, когда все настроят.
А получилось что старая версия у кого работает у кого нет.
Сегодня тоже не пускает.
Придется ставить новую.
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