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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:55
Re: Райффайзен Банк Аваль
Попереносились из вэб и мобильной, виджеты в платежах есть
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:58
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:06
В новой не регистрировался.
Вчера ни с компа, ни с мобильного не смог зайти в старую версию.
На новую хотел перейти через неделю, когда все настроят.
А получилось что старая версия у кого работает у кого нет.
Сегодня тоже не пускает.
Придется ставить новую.
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:04
Новая версия банкинга
Появились шаблоны. Неудобно. Раньше выбирал из списка. Сейчас 4 шаблона. Остальное ищешь прокручивая следующий. Появились выписки по последние операциям. Пока впечатление, что старый был удобнее(или привык?)
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:53
Новая версия мобильного банкинга
В новой версии мобильного приложения перенесли шаблоны с основного. Раньше этого не было. Приходилось в мобильном приложении создавать свои шаблоны. В мобильном шаблоны в виде списка. очень удобно. В мобильном появились выписки по последним операциям. Фактически оба банкинга почти равноценны.
Додано: Вів 15 тра, 2018 14:04
Нет карт довереных лиц
Заметил что в новой версии не отображаются карты открытые на довереных лиц в случае если 3D Secure на той карте привязан на номер который отличается от основного
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