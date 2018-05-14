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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 06:21

Batarejkin Не перенеслись. Во будет, если с чистого листа :(
anikola13
 
Повідомлень: 419
З нами з: 08.02.13
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Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

Попереносились из вэб и мобильной, виджеты в платежах есть
Chicheva
 
Повідомлень: 106
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:58

  Batarejkin написав:У кого-то перенеслись шаблоны из старого ИБ ? Об этом написано на странице входа в новый ИБ.

Перенеслись, в новой веб версии пишет, что шаблоны переносятся в течении суток, при чем вроде и с старой приложухи с старого веб иб.
iamdimon
 
Повідомлень: 29
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:06

  Computer написав:Старая версия всё только если вы зарегались в новой.
Совсем отключить её в июле обещают.

В новой не регистрировался.
Вчера ни с компа, ни с мобильного не смог зайти в старую версию.
На новую хотел перейти через неделю, когда все настроят.
А получилось что старая версия у кого работает у кого нет.
Сегодня тоже не пускает.
Придется ставить новую.
Andi_30
 
Повідомлень: 166
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:04

Новая версия банкинга

Появились шаблоны. Неудобно. Раньше выбирал из списка. Сейчас 4 шаблона. Остальное ищешь прокручивая следующий. Появились выписки по последние операциям. Пока впечатление, что старый был удобнее(или привык?) :mrgreen:
нигилист
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:53

Новая версия мобильного банкинга

В новой версии мобильного приложения перенесли шаблоны с основного. Раньше этого не было. Приходилось в мобильном приложении создавать свои шаблоны. В мобильном шаблоны в виде списка. очень удобно. В мобильном появились выписки по последним операциям. Фактически оба банкинга почти равноценны. :lol:
нигилист
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:04

Нет карт довереных лиц

Заметил что в новой версии не отображаются карты открытые на довереных лиц в случае если 3D Secure на той карте привязан на номер который отличается от основного
tricks
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Повідомлень: 340
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  #<1 ... 553554555556
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