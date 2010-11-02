Первый раз шоли?
У меня в старом ИБ всё летаить (ттт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:29
Первый раз шоли?
У меня в старом ИБ всё летаить (ттт)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:47
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:52
ну да ...
кстати единственный банк, где можно в иб менять номер тел. для 3д?
именно для 3д, а не для смс инфо.
где наши любимые параноики? )
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