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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 554555556557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:29

  Інкогніто написав:Перевел деньги с Универсального на Активный. 2 час прошло - пока не дошли. Горячка говорит - до 2-х рабочих дней.

Первый раз шоли?
У меня в старом ИБ всё летаить :) (ттт)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:47

  Інкогніто написав:Перевел деньги с Универсального на Активный. 2 час прошло - пока не дошли. Горячка говорит - до 2-х рабочих дней.


Пришли.
Работать в новой удобнее.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:52

  Інкогніто написав:
  Інкогніто написав:Перевел деньги с Универсального на Активный. 2 час прошло - пока не дошли. Горячка говорит - до 2-х рабочих дней.


Пришли.
Работать в новой удобнее.


ну да ...
кстати единственный банк, где можно в иб менять номер тел. для 3д?
именно для 3д, а не для смс инфо.
где наши любимые параноики? )
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IMPRINTER
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со шрифтами не гут в мобильном
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:48

Re: Райффайзен Банк Аваль

С шаблонами невозможно работать. Тут Соседок ругали, но там хоть Сtrl+F поможет.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:36

Пока не вникал в подробности перехода логин самостоятельно нужно придумывать? И вход по логину/паролю без смс я надеюсь?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:55

  WachtAmRhein написав:Пока не вникал в подробности перехода логин самостоятельно нужно придумывать? И вход по логину/паролю без смс я надеюсь?

Регистрация по номеру карты, логин сами придумываете, вход без смс, в приложухе можно по отпечатку (без ввода пароля)
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