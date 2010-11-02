|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:29
Інкогніто написав:
Перевел деньги с Универсального на Активный. 2 час прошло - пока не дошли. Горячка говорит - до 2-х рабочих дней.
Первый раз шоли?
У меня в старом ИБ всё летаить
(ттт)
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24338
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1957 раз.
- Подякували: 2732 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:47
Інкогніто написав:
Перевел деньги с Универсального на Активный. 2 час прошло - пока не дошли. Горячка говорит - до 2-х рабочих дней.
Пришли.
Работать в новой удобнее.
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 975
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:52
Інкогніто написав: Інкогніто написав:
Перевел деньги с Универсального на Активный. 2 час прошло - пока не дошли. Горячка говорит - до 2-х рабочих дней.
Пришли.
Работать в новой удобнее.
ну да ...
кстати единственный банк, где можно в иб менять номер тел. для 3д?
именно для 3д, а не для смс инфо.
где наши любимые параноики? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34272
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5446 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:26
со шрифтами не гут в мобильном
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1703
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:48
С шаблонами невозможно работать. Тут Соседок ругали, но там хоть Сtrl+F поможет.
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 975
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:36
Пока не вникал в подробности перехода логин самостоятельно нужно придумывать? И вход по логину/паролю без смс я надеюсь?
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8301
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 1229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:55
WachtAmRhein написав:
Пока не вникал в подробности перехода логин самостоятельно нужно придумывать? И вход по логину/паролю без смс я надеюсь?
Регистрация по номеру карты, логин сами придумываете, вход без смс, в приложухе можно по отпечатку (без ввода пароля)
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:22
в 4 утра перешел на новую версию..,шаблоны не подтянулись...
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 577
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 21:19
Не пустило мене з компа в старий онлайн банкінг, прийшлось реєструватися в новому. Ну що сказати - швидко, не боляче. Всередині навіть сподобалось, трохи ще незвично, але то справа часу. Валя розумничка!
V9RFGEX Получите +50 грн.
«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
asp
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 12.03.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56265
|7232646
|
|
|30697
|3789699
|
|
|3357
|457194
|
|