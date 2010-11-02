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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 07:17
anikola13 написав:ROLF
До 4 утра след.суток ожидайте.
Поожидал...исторя есть,шаблонов нет(
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ROLF
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