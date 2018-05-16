Поожидал...исторя есть,шаблонов нет(
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 07:17
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:12
Я зашел в новую версию в районе обеда, шаблоны появились где-то после 15.00 на след. сутки
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:41
А он на смартфоне не должен сам обновиться?
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:37
Re: Райффайзен Банк Аваль
Приложение выпущено как новое, а не обновление к старому
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