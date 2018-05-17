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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 555556557558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 07:17

  anikola13 написав:ROLF
До 4 утра след.суток ожидайте.

Поожидал...исторя есть,шаблонов нет(
ROLF
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Повідомлень: 578
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:12

Я зашел в новую версию в районе обеда, шаблоны появились где-то после 15.00 на след. сутки
tricks
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Повідомлень: 341
З нами з: 17.08.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:41

  tricks написав:Для Android клиент доступен с обеда - https://play.google.com/store/apps/deta ... nt.android


А он на смартфоне не должен сам обновиться?
justit
 
Повідомлень: 4598
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:37

Re: Райффайзен Банк Аваль

justit написав:
  tricks написав:Для Android клиент доступен с обеда - https://play.google.com/store/apps/deta ... nt.android


А он на смартфоне не должен сам обновиться?
Приложение выпущено как новое, а не обновление к старому
Chicheva
 
Повідомлень: 110
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:41

  tricks написав:Я зашел в новую версию в районе обеда, шаблоны появились где-то после 15.00 на след. сутки


"Я зашел в новую версию в районе обеда" - речь о о web или android версии?

Затестил обе.
Шустро.
нормально.
Лучше чем было.

Шаблоны жду пока что :-)
Ни в одной версии их пока нету.
justit
 
Повідомлень: 4598
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1345 раз.
Подякували: 337 раз.
 
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  #<1 ... 555556557558
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