Додано: Суб 19 тра, 2018 08:26

Не писал на форумы финанс наверное года 2. Но новый дизайн онлайн бенкинга Аваля заставляет. Может быть, хоть что-то стало таки лучше по сравнению с предыдущей версией, кроме возможности выбрать логин?



Потому что то, что стало хуже (или может я чего-то не нашел) уже очевидно

1) нельзя выгрузить выписку в формате иксель

2) нельзя выбрать категории при формировании выписки (доходы, затраты, операции в онлайн бенкинге). поэтому зарплату будешь искать долго, если пользуешься активно картами к счету



И почему нельзя было убрать де*** ограничение на выписку в 3 месяца????



И раз уж зашла речь об Авале: когда платишь с карты по инвойсу и потом тебе нужен полный или частичный возврат, то приходится указывать текущий счет в любом банке, чтобы эти деньги получить назад без проблем. Почему Аваль не может включить текущий счет в пакеты услуг и дать свободное движение денег по нему через онлайн бенкинг? Вопрос конечно риторический, но реально неудобно и когда таких возвратов появляется много, то понимаешь весь тупизм очень остро. А тут тебе рассказывают про новый бенкинг и прогресс, а ты видишь, что есть только регресс, и немного обидно.



И да, не нужно комментариев Авалефилов на тему, что если меня что-то не устраивает, то в Украине много банков. В Авале держит зарплатный проект и priority pass, и первое в большей степени.

a wicked whisper came

and made my heart as dry as dust