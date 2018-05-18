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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 555556557558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 07:17

  anikola13 написав:ROLF
До 4 утра след.суток ожидайте.

Поожидал...исторя есть,шаблонов нет(
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:12

Я зашел в новую версию в районе обеда, шаблоны появились где-то после 15.00 на след. сутки
tricks
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:41

  tricks написав:Для Android клиент доступен с обеда - https://play.google.com/store/apps/deta ... nt.android


А он на смартфоне не должен сам обновиться?
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:37

Re: Райффайзен Банк Аваль

justit написав:
  tricks написав:Для Android клиент доступен с обеда - https://play.google.com/store/apps/deta ... nt.android


А он на смартфоне не должен сам обновиться?
Приложение выпущено как новое, а не обновление к старому
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:41

  tricks написав:Я зашел в новую версию в районе обеда, шаблоны появились где-то после 15.00 на след. сутки


"Я зашел в новую версию в районе обеда" - речь о о web или android версии?

Затестил обе.
Шустро.
нормально.
Лучше чем было.

Шаблоны жду пока что :-)
Ни в одной версии их пока нету.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:41

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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:42

Не могу не между своими и внешку.
Везле пишит эту фразу.
Над шаблонами горят замки. Это как?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:48

  IMPRINTER написав:Не могу не между своими и внешку.
Везле пишит эту фразу.
Над шаблонами горят замки. Это как?

Это значит что у Вас информационный режим (неверно ответили на вопросы при регистрации в новом ИБ). Лечится звонком с телефона зарегистрованного под ИБ в колл центр и идентификацией Вас как клиента и разблокировкой полного доступа.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:09

  iamdimon написав:
  IMPRINTER написав:Не могу не между своими и внешку.
Везле пишит эту фразу.
Над шаблонами горят замки. Это как?

Это значит что у Вас информационный режим (неверно ответили на вопросы при регистрации в новом ИБ). Лечится звонком с телефона зарегистрованного под ИБ в колл центр и идентификацией Вас как клиента и разблокировкой полного доступа.


да утром я переводил все было нормально.

звонил в кал - сказали сбой так у всех ... уже починили
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 08:26

Re: Райффайзен Банк Аваль

Не писал на форумы финанс наверное года 2. Но новый дизайн онлайн бенкинга Аваля заставляет. Может быть, хоть что-то стало таки лучше по сравнению с предыдущей версией, кроме возможности выбрать логин?

Потому что то, что стало хуже (или может я чего-то не нашел) уже очевидно
1) нельзя выгрузить выписку в формате иксель
2) нельзя выбрать категории при формировании выписки (доходы, затраты, операции в онлайн бенкинге). поэтому зарплату будешь искать долго, если пользуешься активно картами к счету

И почему нельзя было убрать де*** ограничение на выписку в 3 месяца????

И раз уж зашла речь об Авале: когда платишь с карты по инвойсу и потом тебе нужен полный или частичный возврат, то приходится указывать текущий счет в любом банке, чтобы эти деньги получить назад без проблем. Почему Аваль не может включить текущий счет в пакеты услуг и дать свободное движение денег по нему через онлайн бенкинг? Вопрос конечно риторический, но реально неудобно и когда таких возвратов появляется много, то понимаешь весь тупизм очень остро. А тут тебе рассказывают про новый бенкинг и прогресс, а ты видишь, что есть только регресс, и немного обидно.

И да, не нужно комментариев Авалефилов на тему, что если меня что-то не устраивает, то в Украине много банков. В Авале держит зарплатный проект и priority pass, и первое в большей степени.
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