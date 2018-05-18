Поожидал...исторя есть,шаблонов нет(
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 07:17
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:12
Я зашел в новую версию в районе обеда, шаблоны появились где-то после 15.00 на след. сутки
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:41
А он на смартфоне не должен сам обновиться?
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:37
Re: Райффайзен Банк Аваль
Приложение выпущено как новое, а не обновление к старому
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:41
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:41
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:42
Не могу не между своими и внешку.
Везле пишит эту фразу.
Над шаблонами горят замки. Это как?
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:48
Это значит что у Вас информационный режим (неверно ответили на вопросы при регистрации в новом ИБ). Лечится звонком с телефона зарегистрованного под ИБ в колл центр и идентификацией Вас как клиента и разблокировкой полного доступа.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:09
да утром я переводил все было нормально.
звонил в кал - сказали сбой так у всех ... уже починили
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Додано: Суб 19 тра, 2018 08:26
Re: Райффайзен Банк Аваль
Не писал на форумы финанс наверное года 2. Но новый дизайн онлайн бенкинга Аваля заставляет. Может быть, хоть что-то стало таки лучше по сравнению с предыдущей версией, кроме возможности выбрать логин?
Потому что то, что стало хуже (или может я чего-то не нашел) уже очевидно
1) нельзя выгрузить выписку в формате иксель
2) нельзя выбрать категории при формировании выписки (доходы, затраты, операции в онлайн бенкинге). поэтому зарплату будешь искать долго, если пользуешься активно картами к счету
И почему нельзя было убрать де*** ограничение на выписку в 3 месяца????
И раз уж зашла речь об Авале: когда платишь с карты по инвойсу и потом тебе нужен полный или частичный возврат, то приходится указывать текущий счет в любом банке, чтобы эти деньги получить назад без проблем. Почему Аваль не может включить текущий счет в пакеты услуг и дать свободное движение денег по нему через онлайн бенкинг? Вопрос конечно риторический, но реально неудобно и когда таких возвратов появляется много, то понимаешь весь тупизм очень остро. А тут тебе рассказывают про новый бенкинг и прогресс, а ты видишь, что есть только регресс, и немного обидно.
И да, не нужно комментариев Авалефилов на тему, что если меня что-то не устраивает, то в Украине много банков. В Авале держит зарплатный проект и priority pass, и первое в большей степени.
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