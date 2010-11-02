adeges написав:И раз уж зашла речь об Авале: когда платишь с карты по инвойсу и потом тебе нужен полный или частичный возврат, то приходится указывать текущий счет в любом банке, чтобы эти деньги получить назад без проблем. Почему Аваль не может включить текущий счет в пакеты услуг и дать свободное движение денег по нему через онлайн бенкинг?
Открытие т/с для простых смертных - 100 грн., для собственников пакетов - 50 грн. Так что можно говорить о том, что он включен в пакет... Что касаетсяя движений по нему через ИБ, то да, здесь засада (если речь о валюте).