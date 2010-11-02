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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 556557558559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:44

  adeges написав:И раз уж зашла речь об Авале: когда платишь с карты по инвойсу и потом тебе нужен полный или частичный возврат, то приходится указывать текущий счет в любом банке, чтобы эти деньги получить назад без проблем. Почему Аваль не может включить текущий счет в пакеты услуг и дать свободное движение денег по нему через онлайн бенкинг?


Открытие т/с для простых смертных - 100 грн., для собственников пакетов - 50 грн. Так что можно говорить о том, что он включен в пакет... Что касаетсяя движений по нему через ИБ, то да, здесь засада (если речь о валюте).
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:08

  adeges написав:И да, не нужно комментариев Авалефилов на тему


Не коммент, а просто вопрос.
Что это за оплаты по инвойсам от физического лица, да с регулярными возвратами?
Просто любопытство.
Если нет желания - то и не отвечайте.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:11

  i_ivanov_80 написав:Открытие т/с для простых смертных - 100 грн., для собственников пакетов - 50 грн. Так что можно говорить о том, что он включен в пакет...


В предыдущей версии (РБА Онлайн) не было возможности платить с "оптимального".
Позволялось только с карточного

В новой можно выбрать его как основной счет для оплат.
1) Значит ли это, что с него можно оплачивать услуги?
2) Ведь он есть т/с для простых смертных, верно?
justit
 
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