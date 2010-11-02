|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 08:44
adeges написав:
И раз уж зашла речь об Авале: когда платишь с карты по инвойсу и потом тебе нужен полный или частичный возврат, то приходится указывать текущий счет в любом банке, чтобы эти деньги получить назад без проблем. Почему Аваль не может включить текущий счет в пакеты услуг и дать свободное движение денег по нему через онлайн бенкинг?
Открытие т/с для простых смертных - 100 грн., для собственников пакетов - 50 грн. Так что можно говорить о том, что он включен в пакет... Что касаетсяя движений по нему через ИБ, то да, здесь засада (если речь о валюте).
-
i_ivanov_80
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 02.07.15
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 20:08
adeges написав:
И да, не нужно комментариев Авалефилов на тему
Не коммент, а просто вопрос.
Что это за оплаты по инвойсам от физического лица, да с регулярными возвратами?
Просто любопытство.
Если нет желания - то и не отвечайте.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4606
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1347 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 20:11
i_ivanov_80 написав:
Открытие т/с для простых смертных - 100 грн., для собственников пакетов - 50 грн. Так что можно говорить о том, что он включен в пакет...
В предыдущей версии (РБА Онлайн) не было возможности платить с "оптимального".
Позволялось только с карточного
В новой можно выбрать его как основной счет для оплат.
1) Значит ли это, что с него можно оплачивать услуги?
2) Ведь он есть т/с для простых смертных, верно?
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4606
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1347 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15047
|2134889
|
Пон 21 тра, 2018 20:18
2XL
|
|9975
|1439266
|
Пон 21 тра, 2018 20:16
2XL
|
|3371
|459853
|
|