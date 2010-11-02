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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 556557558559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:44

  adeges написав:И раз уж зашла речь об Авале: когда платишь с карты по инвойсу и потом тебе нужен полный или частичный возврат, то приходится указывать текущий счет в любом банке, чтобы эти деньги получить назад без проблем. Почему Аваль не может включить текущий счет в пакеты услуг и дать свободное движение денег по нему через онлайн бенкинг?


Открытие т/с для простых смертных - 100 грн., для собственников пакетов - 50 грн. Так что можно говорить о том, что он включен в пакет... Что касаетсяя движений по нему через ИБ, то да, здесь засада (если речь о валюте).
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:08

  adeges написав:И да, не нужно комментариев Авалефилов на тему


Не коммент, а просто вопрос.
Что это за оплаты по инвойсам от физического лица, да с регулярными возвратами?
Просто любопытство.
Если нет желания - то и не отвечайте.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:11

  i_ivanov_80 написав:Открытие т/с для простых смертных - 100 грн., для собственников пакетов - 50 грн. Так что можно говорить о том, что он включен в пакет...


В предыдущей версии (РБА Онлайн) не было возможности платить с "Универсального".
Позволялось только с карточного

В новой можно выбрать его как основной счет для оплат.
1) Значит ли это, что с него можно оплачивать услуги?
2) Ведь он есть т/с для простых смертных, верно?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:17

Re: Райффайзен Банк Аваль

Додам мінусів новий версії.
1. Старі шаблони платежів не перенесли. З урахуванням того, що після входу в новий вхід до старого блокується, а у виписках, що в старій, що в новій реквізитів платежів нема (це мене просто вбиває) доведеться шукати папірці :(.
шаблони вже імпортували

2. За тиждень користування (заходжу я навіть не кожен день), тричі потрапляв на те, що не працює. Наприклад як зараз, login пройшов, але зробити нічого ніззя - "недостатньо прав". Але поки писав це повідомлення вже "вилікували".
3. Мобільний додаток не працює, і коли з'явиться "незабаром" новий невідомо.

4. Вчора перекидав гроші з "універсального" на "активний". SMS-ку про успішне зарахування почекав кілька хвилин і спробував здійснити оплату з 3D-Secure. В результаті отримав практично одночасно 2-SMSки, перша про збільшення залишку друга що грошей таки недостатньо. Розумію, що послідовність операцій була іншою, просто стек повідомлень спрацював за LIFO, але отриманий досвід вказав, що перерахування між рахунками швидше не стало.

5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:50

adeges
с возвратом не совсем понял, в чем проблема? укажите для возврата карточный 2625.. , который вам под карту открыли. Могу еще понять что в банках с единым счетом для пополнения, в Привате например, возможно есть проблемы с возвратами, но у вали с этим как раз все норм.
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

1.Шаблоны переносятся через сутки , но надо их немного подправить - несоответствие версий ведь.
2. Аппликуха под Андроид и ИОс работает - качайте новый , а не ждите апдейта. Старый не подходит - он не был взаимосвязан с ИБ, например шаблоны.
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:29

  vasyatko написав:5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.

это все уже есть в новом приложении
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:05

  bamper написав:
  vasyatko написав:5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.

это все уже есть в новом приложении


"Перехвата" СМС еще нету вроде.
Час назад юзал.
Все остальное есть и лучше чем в старой версии - однозначно.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

Интересно кто делал им это все. Веб версия - брат Укрсиб Онлайн.)
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:36

  makor06 написав:Интересно кто делал им это все. Веб версия - брат Укрсиб Онлайн.)

http://dbosoft.com.ua/
Предположительно :)
curiousobro
 
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