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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:50
Это ж до 2017 года БИФИТ СЕРВИС ))) вполне похоже
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makor06
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Додано: Вів 22 тра, 2018 13:32
justit написав: bamper написав: vasyatko написав:
5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.
это все уже есть в новом приложении
"Перехвата" СМС еще нету вроде.
Час назад юзал.
Все остальное есть и лучше чем в старой версии - однозначно.
В настройках выбираете способ доставки Push и будет Вам перехват сообщений.
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iamdimon
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