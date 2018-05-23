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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:50

Re: Райффайзен Банк Аваль

Это ж до 2017 года БИФИТ СЕРВИС ))) вполне похоже
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:13

  curiousobro написав:
  makor06 написав:Интересно кто делал им это все. Веб версия - брат Укрсиб Онлайн.)

http://dbosoft.com.ua/
Предположительно :)

Скорее https://dh.aval.ua/
Computer
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:32

  justit написав:
  bamper написав:
  vasyatko написав:5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.

это все уже есть в новом приложении


"Перехвата" СМС еще нету вроде.
Час назад юзал.
Все остальное есть и лучше чем в старой версии - однозначно.


В настройках выбираете способ доставки Push и будет Вам перехват сообщений.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:50

  iamdimon написав:В настройках выбираете способ доставки Push и будет Вам перехват сообщений.


С пушами иенно на моем Xiaomi какая-то беда.
Не приходят.
Что-то там в MIUI Global 9.5.5.0 накосячено.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:58

  bamper написав:
  vasyatko написав:5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.

это все уже есть в новом приложении

А де Ви авторизацію по пальцю знайшли? Бо мені крім пароля навіть нічого іншого не пропонує :oops:
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asp
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:10

Re: Райффайзен Банк Аваль

  asp написав:А де Ви авторизацію по пальцю знайшли?

Все, вже знайшла. Треба ж було її аж в профіль в самий низ запхати, а не в налаштуваннях на головній.
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asp
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:30

  justit написав:
  iamdimon написав:В настройках выбираете способ доставки Push и будет Вам перехват сообщений.


С пушами иенно на моем Xiaomi какая-то беда.
Не приходят.
Что-то там в MIUI Global 9.5.5.0 накосячено.

у меня на Redmi Note 3 все прекрасно работает
игнор:
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bamper
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:08

Re: Райффайзен Банк Аваль

curiousobro написав:
  makor06 написав:Интересно кто делал им это все. Веб версия - брат Укрсиб Онлайн.)

http://dbosoft.com.ua/
Предположительно :)

Не, для аваля делал собственный пул разрабов . Просто фреймворк одинаковый . То что у дбософт на сайте - это походу старые версии банков были . Тому же прокредиту апп под мобайл делает собственное подразделение.
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:32

  justit написав:
  i_ivanov_80 написав:Открытие т/с для простых смертных - 100 грн., для собственников пакетов - 50 грн. Так что можно говорить о том, что он включен в пакет...


В предыдущей версии (РБА Онлайн) не было возможности платить с "Универсального".
Позволялось только с карточного

В новой можно выбрать его как основной счет для оплат.
1) Значит ли это, что с него можно оплачивать услуги?
2) Ведь он есть т/с для простых смертных, верно?



1) нет
2) разумеется, что нет. Есть отдельный продукт - текущий счет, в тарифах на сайте банка все указано.
Востаннє редагувалось i_ivanov_80 в Сер 23 тра, 2018 22:41, всього редагувалось 1 раз.
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:35

  justit написав:
  bamper написав:
  vasyatko написав:5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.

это все уже есть в новом приложении


"Перехвата" СМС еще нету вроде.
Час назад юзал.
Все остальное есть и лучше чем в старой версии - однозначно.


Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS
i_ivanov_80
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