Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:50
Это ж до 2017 года БИФИТ СЕРВИС ))) вполне похоже
makor06
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Додано: Вів 22 тра, 2018 13:32
justit написав: bamper написав: vasyatko написав:
5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.
это все уже есть в новом приложении
"Перехвата" СМС еще нету вроде.
Час назад юзал.
Все остальное есть и лучше чем в старой версии - однозначно.
В настройках выбираете способ доставки Push и будет Вам перехват сообщений.
iamdimon
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:50
iamdimon написав:
В настройках выбираете способ доставки Push и будет Вам перехват сообщений.
С пушами иенно на моем Xiaomi какая-то беда.
Не приходят.
Что-то там в MIUI Global 9.5.5.0 накосячено.
justit
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Додано: Вів 22 тра, 2018 16:58
bamper написав: vasyatko написав:
5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.
это все уже есть в новом приложении
А де Ви авторизацію по пальцю знайшли? Бо мені крім пароля навіть нічого іншого не пропонує
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asp
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:10
asp написав:
А де Ви авторизацію по пальцю знайшли?
Все, вже знайшла. Треба ж було її аж в профіль в самий низ запхати, а не в налаштуваннях на головній.
V9RFGEX Получите +50 грн.
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asp
Повідомлень: 132
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:30
justit написав: iamdimon написав:
В настройках выбираете способ доставки Push и будет Вам перехват сообщений.
С пушами иенно на моем Xiaomi какая-то беда.
Не приходят.
Что-то там в MIUI Global 9.5.5.0 накосячено.
у меня на Redmi Note 3 все прекрасно работает
игнор:
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bamper
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Додано: Вів 22 тра, 2018 21:08
curiousobro написав: makor06 написав:
Интересно кто делал им это все. Веб версия - брат Укрсиб Онлайн.)
http://dbosoft.com.ua/
Предположительно
Не, для аваля делал собственный пул разрабов . Просто фреймворк одинаковый . То что у дбософт на сайте - это походу старые версии банков были . Тому же прокредиту апп под мобайл делает собственное подразделение.
Batarejkin
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Додано: Сер 23 тра, 2018 22:32
justit написав: i_ivanov_80 написав:
Открытие т/с для простых смертных - 100 грн., для собственников пакетов - 50 грн. Так что можно говорить о том, что он включен в пакет...
В предыдущей версии (РБА Онлайн) не было возможности платить с "Универсального".
Позволялось только с карточного
В новой можно выбрать его как основной счет для оплат.
1) Значит ли это, что с него можно оплачивать услуги?
2) Ведь он есть т/с для простых смертных, верно?
1) нет
2) разумеется, что нет. Есть отдельный продукт - текущий счет, в тарифах на сайте банка все указано.
Востаннє редагувалось
i_ivanov_80
в Сер 23 тра, 2018 22:41, всього редагувалось 1 раз.
i_ivanov_80
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Додано: Сер 23 тра, 2018 22:35
justit написав: bamper написав: vasyatko написав:
5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.
это все уже есть в новом приложении
"Перехвата" СМС еще нету вроде.
Час назад юзал.
Все остальное есть и лучше чем в старой версии - однозначно.
Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS
i_ivanov_80
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