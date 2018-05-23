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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 06:04
i_ivanov_80 написав: justit написав: bamper написав:
[quote="4370286:vasyatko"]5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.
это все уже есть в новом приложении
"Перехвата" СМС еще нету вроде.
Час назад юзал.
Все остальное есть и лучше чем в старой версии - однозначно.
Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS[/quote]А можно использовать софт наподобие SMS Key.
Свинорыл 80lvl
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