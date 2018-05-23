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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 558559560561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 06:04

Re: Райффайзен Банк Аваль

i_ivanov_80 написав:
  justit написав:
  bamper написав:[quote="4370286:vasyatko"]5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.

это все уже есть в новом приложении


"Перехвата" СМС еще нету вроде.
Час назад юзал.
Все остальное есть и лучше чем в старой версии - однозначно.


Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS[/quote]А можно использовать софт наподобие SMS Key.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:23

Re: Райффайзен Банк Аваль

А відкриття депозитів в новому немає?
Щось не бачу.

До речі хтось з укрсибівським порівнював, так от чисто візульно авалевський швидше (в плані відгук), від укрсибівського після оновлення майже відмовився - можливостей стало менше, тупити більше.
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