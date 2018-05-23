i_ivanov_80 написав:
"Перехвата" СМС еще нету вроде.
Час назад юзал.
Все остальное есть и лучше чем в старой версии - однозначно.
Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS[/quote]А можно использовать софт наподобие SMS Key.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 06:04
Re: Райффайзен Банк Аваль
Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS[/quote]А можно использовать софт наподобие SMS Key.
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:23
Re: Райффайзен Банк Аваль
А відкриття депозитів в новому немає?
Щось не бачу.
До речі хтось з укрсибівським порівнював, так от чисто візульно авалевський швидше (в плані відгук), від укрсибівського після оновлення майже відмовився - можливостей стало менше, тупити більше.
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