i_ivanov_80 написав:
"Перехвата" СМС еще нету вроде.
Час назад юзал.
Все остальное есть и лучше чем в старой версии - однозначно.
Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS[/quote]А можно использовать софт наподобие SMS Key.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 06:04
Re: Райффайзен Банк Аваль
Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS[/quote]А можно использовать софт наподобие SMS Key.
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:23
Re: Райффайзен Банк Аваль
А відкриття депозитів в новому немає?
Щось не бачу.
До речі хтось з укрсибівським порівнював, так от чисто візульно авалевський швидше (в плані відгук), від укрсибівського після оновлення майже відмовився - можливостей стало менше, тупити більше.
Додано: Чет 24 тра, 2018 18:55
Ясно. Спасибо.
Реально полагал, что поскольку "универсальный" это 2620*, а 2620 - это (согласно плану счетов) текущие счета, то должно работать.
Увы.
Еще вопрос.
"Карткові рахунки", их номера в системе Райффайзена, они случайно в формате мобильных телефонных номеров (067******* или 066*******), или это так задумано?
Пример Привата - liqpay сразу вспомнился.
Да и в реквизитах в новом банкинге отображаются "нормальные" 2625*** карточные счета.
Что как бы намекает на ненужность этих 067*******.
Хех.
В старой версии НЕ работало.
В новой - попробовал, раотает
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:42
2625 также может быть текущим, повторяя функционал 2620. В Укрссибе в ОллИнклюзив реализовано на ура. Очень удобно иметь счет 2 в 1
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