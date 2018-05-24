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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 558559560561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 06:04

Re: Райффайзен Банк Аваль

i_ivanov_80 написав:
  justit написав:
  bamper написав:[quote="4370286:vasyatko"]5. Від мобільного додатку чекаю - авторизації по пальцю, перехват SMS з кодами, щоб не треба було їх вводити руцями як зараз.

это все уже есть в новом приложении


"Перехвата" СМС еще нету вроде.
Час назад юзал.
Все остальное есть и лучше чем в старой версии - однозначно.


Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS[/quote]А можно использовать софт наподобие SMS Key.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:23

Re: Райффайзен Банк Аваль

А відкриття депозитів в новому немає?
Щось не бачу.

До речі хтось з укрсибівським порівнював, так от чисто візульно авалевський швидше (в плані відгук), від укрсибівського після оновлення майже відмовився - можливостей стало менше, тупити більше.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:55

  i_ivanov_80 написав:
justit написав:2) Ведь он есть т/с для простых смертных, верно?


2) разумеется, что нет. Есть отдельный продукт - текущий счет, в тарифах на сайте банка все указано.


Ясно. Спасибо.
Реально полагал, что поскольку "универсальный" это 2620*, а 2620 - это (согласно плану счетов) текущие счета, то должно работать.
Увы.

Еще вопрос.
"Карткові рахунки", их номера в системе Райффайзена, они случайно в формате мобильных телефонных номеров (067******* или 066*******), или это так задумано?
Пример Привата - liqpay сразу вспомнился.

Да и в реквизитах в новом банкинге отображаются "нормальные" 2625*** карточные счета.
Что как бы намекает на ненужность этих 067*******.

  i_ivanov_80 написав:Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS


Хех.
В старой версии НЕ работало.
В новой - попробовал, раотает :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:42

  justit написав:
  i_ivanov_80 написав:
justit написав:2) Ведь он есть т/с для простых смертных, верно?


2) разумеется, что нет. Есть отдельный продукт - текущий счет, в тарифах на сайте банка все указано.


Ясно. Спасибо.
Реально полагал, что поскольку "универсальный" это 2620*, а 2620 - это (согласно плану счетов) текущие счета, то должно работать.
Увы.

Еще вопрос.
"Карткові рахунки", их номера в системе Райффайзена, они случайно в формате мобильных телефонных номеров (067******* или 066*******), или это так задумано?
Пример Привата - liqpay сразу вспомнился.

Да и в реквизитах в новом банкинге отображаются "нормальные" 2625*** карточные счета.
Что как бы намекает на ненужность этих 067*******.

  i_ivanov_80 написав:Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS


Хех.
В старой версии НЕ работало.
В новой - попробовал, раотает :-)


2625 также может быть текущим, повторяя функционал 2620. В Укрссибе в ОллИнклюзив реализовано на ура. Очень удобно иметь счет 2 в 1
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:19

  justit написав:
  adeges написав:И да, не нужно комментариев Авалефилов на тему


Не коммент, а просто вопрос.
Что это за оплаты по инвойсам от физического лица, да с регулярными возвратами?
Просто любопытство.
Если нет желания - то и не отвечайте.


стройматериалы неиспользованные нужно было несколько раз вернуть. инвойсы разумеется не физлица - оплата от физ, т.е. меня. неточно сформулировал
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:22

  Viktor написав:2625 также может быть текущим, повторяя функционал 2620. В Укрссибе в ОллИнклюзив реализовано на ура. Очень удобно иметь счет 2 в 1


То, что может быть текущим - бесспорно.
Но коль НБУ придумал разделение, то какая-то причина есть.

Насчет удобства "иметь счет 2 в 1", не понятно.
С 2625 так точно платится, как и с 2620.
Разница лишь в том, что при оплате с 2620 получатель видит, что это Вы ему платите со своего счета.
в случае с 2625 - получателю Ваше ФИО скорей всего не видно, и деньги приходят с какого-то транзитного счета.
Это я предполагаю, ибо наверняка и не знаю.
justit
 
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