Додано: Нед 27 тра, 2018 10:14

Вперше за 3-й десяток користування картками я не можу звести свій баланс. "Зручна" виписка від "Райффайзен Онлайн" цьому дуже допомагає. Треба було напружитися ще минулого місяця, коли Аваль спочатку стягнув з мене плату за несанкціонований овердрафт,а потім її повернув, вчора у мене знову така сама історія, очікував на активному +1000 гривен, а виявилося -300. Проблема наче була зрозуміла, по рахунку списання за OKKOPAY пройшло, а блокування (за повний бак так повернення надлишку)ще не знялися. Сподіваюся після вихідних воно утрясеться, але зараз блокувань вже нема і грошей на рахунку тежАналогічна петрушка була зимою з оплатою прокату в Німеччини, тоді рахунок тиждень ковбасило, був момент, коли я на цьому прокаті навіть заробив +300 EUR. Але цього разу я в шоці, все ж таки все відбувається в рамках одного процесінгу.Власне питання, яким чином найпростіше отримати всі данні по руху грошей за 4 роки окрім як збирати шматки по 3 місяці з парсінгом HTML щоб докладно все перевірити. Щомісячних виписок "Аваль" не надсилає і треба звіряти від самого початку.