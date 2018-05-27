Додано: Нед 27 тра, 2018 22:05

vasyatko написав: Вперше за 3-й десяток користування картками я не можу звести свій баланс. "Зручна" виписка від "Райффайзен Онлайн" цьому дуже допомагає. Треба було напружитися ще минулого місяця, коли Аваль спочатку стягнув з мене плату за несанкціонований овердрафт,а потім її повернув, вчора у мене знову така сама історія, очікував на активному +1000 гривен, а виявилося -300. Проблема наче була зрозуміла, по рахунку списання за OKKOPAY пройшло, а блокування (за повний бак так повернення надлишку)ще не знялися. Сподіваюся після вихідних воно утрясеться, але зараз блокувань вже нема і грошей на рахунку теж

Аналогічна петрушка була зимою з оплатою прокату в Німеччини, тоді рахунок тиждень ковбасило, був момент, коли я на цьому прокаті навіть заробив +300 EUR. Але цього разу я в шоці, все ж таки все відбувається в рамках одного процесінгу.



Власне питання, яким чином найпростіше отримати всі данні по руху грошей за 4 роки окрім як збирати шматки по 3 місяці з парсінгом HTML щоб докладно все перевірити. Щомісячних виписок "Аваль" не надсилає і треба звіряти від самого початку. Вперше за 3-й десяток користування картками я не можу звести свій баланс. "Зручна" виписка від "Райффайзен Онлайн" цьому дуже допомагає. Треба було напружитися ще минулого місяця, коли Аваль спочатку стягнув з мене плату за несанкціонований овердрафт,а потім її повернув, вчора у мене знову така сама історія, очікував на активному +1000 гривен, а виявилося -300. Проблема наче була зрозуміла, по рахунку списання за OKKOPAY пройшло, а блокування (за повний бак так повернення надлишку)ще не знялися. Сподіваюся після вихідних воно утрясеться, але зараз блокувань вже нема і грошей на рахунку тежАналогічна петрушка була зимою з оплатою прокату в Німеччини, тоді рахунок тиждень ковбасило, був момент, коли я на цьому прокаті навіть заробив +300 EUR. Але цього разу я в шоці, все ж таки все відбувається в рамках одного процесінгу.Власне питання, яким чином найпростіше отримати всі данні по руху грошей за 4 роки окрім як збирати шматки по 3 місяці з парсінгом HTML щоб докладно все перевірити. Щомісячних виписок "Аваль" не надсилає і треба звіряти від самого початку.

Да, у меня тоже на днях была история. Был в отпуске, брал напрокат машину, оплатил при возвращения машины Авалевской картой, пришла смс-ка, деньги списались за 2 дня, успешно проводил разные операции уже дома, по интернетбанкингу, в банкоматах, в рознице. На 3-й день с утра обнаружил баланс -3000 грн (кредитный лимит по карте нулевой) + висит блокировка на 10000 от проката.Колл-центр бормотал что-то невменяемое. После звонка персональному менеджеру внятного объяснения я тоже не услышал, но через 3 часа блокировка ушла.Объяснение было типа: есть две блокировки - явная, которую ты видишь в СМС-ке и ебанкинге, и вторая - теневаяКоторую не видит никто, кроме процессинга Аваля. Которая через 3 дня - после списания первой блокировки в затраты! - стала явной и загнала некредитную карту без овердрафта в минус!Как говорится: нет ничего тайного, что не стало бы явнымНо в целом, шалит последнее время Аваль, ох шалит.А выписка за 3 месяца - просто ужас. Новый банкинг готовили больше года, но родила гора мышь.