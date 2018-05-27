i_ivanov_80 написав:
"Перехвата" СМС еще нету вроде.
Час назад юзал.
Все остальное есть и лучше чем в старой версии - однозначно.
Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS[/quote]А можно использовать софт наподобие SMS Key.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 06:04
Re: Райффайзен Банк Аваль
Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS[/quote]А можно использовать софт наподобие SMS Key.
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:23
Re: Райффайзен Банк Аваль
А відкриття депозитів в новому немає?
Щось не бачу.
До речі хтось з укрсибівським порівнював, так от чисто візульно авалевський швидше (в плані відгук), від укрсибівського після оновлення майже відмовився - можливостей стало менше, тупити більше.
Додано: Чет 24 тра, 2018 18:55
Ясно. Спасибо.
Реально полагал, что поскольку "универсальный" это 2620*, а 2620 - это (согласно плану счетов) текущие счета, то должно работать.
Увы.
Еще вопрос.
"Карткові рахунки", их номера в системе Райффайзена, они случайно в формате мобильных телефонных номеров (067******* или 066*******), или это так задумано?
Пример Привата - liqpay сразу вспомнился.
Да и в реквизитах в новом банкинге отображаются "нормальные" 2625*** карточные счета.
Что как бы намекает на ненужность этих 067*******.
Хех.
В старой версии НЕ работало.
В новой - попробовал, раотает
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:42
2625 также может быть текущим, повторяя функционал 2620. В Укрссибе в ОллИнклюзив реализовано на ура. Очень удобно иметь счет 2 в 1
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:19
стройматериалы неиспользованные нужно было несколько раз вернуть. инвойсы разумеется не физлица - оплата от физ, т.е. меня. неточно сформулировал
a wicked whisper came
and made my heart as dry as dust
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:22
То, что может быть текущим - бесспорно.
Но коль НБУ придумал разделение, то какая-то причина есть.
Насчет удобства "иметь счет 2 в 1", не понятно.
С 2625 так точно платится, как и с 2620.
Разница лишь в том, что при оплате с 2620 получатель видит, что это Вы ему платите со своего счета.
в случае с 2625 - получателю Ваше ФИО скорей всего не видно, и деньги приходят с какого-то транзитного счета.
Это я предполагаю, ибо наверняка и не знаю.
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:50
Re: Райффайзен Банк Аваль
Причин для розподілу 2620/2625 жодних. Просто коли його придумали у 1997-мому картки були екзотикою і НБУ сам не розумів що робив. З 01.01.2019 НБУ скасовує рахунки 2625 та 2605 в плані рахунків.
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:14
Re: Райффайзен Банк Аваль
Вперше за 3-й десяток користування картками я не можу звести свій баланс. "Зручна" виписка від "Райффайзен Онлайн" цьому дуже допомагає. Треба було напружитися ще минулого місяця, коли Аваль спочатку стягнув з мене плату за несанкціонований овердрафт,а потім її повернув, вчора у мене знову така сама історія, очікував на активному +1000 гривен, а виявилося -300. Проблема наче була зрозуміла, по рахунку списання за OKKOPAY пройшло, а блокування (за повний бак так повернення надлишку)ще не знялися. Сподіваюся після вихідних воно утрясеться, але зараз блокувань вже нема і грошей на рахунку теж
Аналогічна петрушка була зимою з оплатою прокату в Німеччини, тоді рахунок тиждень ковбасило, був момент, коли я на цьому прокаті навіть заробив +300 EUR. Але цього разу я в шоці, все ж таки все відбувається в рамках одного процесінгу.
Власне питання, яким чином найпростіше отримати всі данні по руху грошей за 4 роки окрім як збирати шматки по 3 місяці з парсінгом HTML щоб докладно все перевірити. Щомісячних виписок "Аваль" не надсилає і треба звіряти від самого початку.
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:05
Да, у меня тоже на днях была история. Был в отпуске, брал напрокат машину, оплатил при возвращения машины Авалевской картой, пришла смс-ка, деньги списались за 2 дня, успешно проводил разные операции уже дома, по интернетбанкингу, в банкоматах, в рознице. На 3-й день с утра обнаружил баланс -3000 грн (кредитный лимит по карте нулевой) + висит блокировка на 10000 от проката.
Колл-центр бормотал что-то невменяемое. После звонка персональному менеджеру внятного объяснения я тоже не услышал, но через 3 часа блокировка ушла.
Объяснение было типа: есть две блокировки - явная, которую ты видишь в СМС-ке и ебанкинге, и вторая - теневая Которую не видит никто, кроме процессинга Аваля. Которая через 3 дня - после списания первой блокировки в затраты! - стала явной и загнала некредитную карту без овердрафта в минус!
Как говорится: нет ничего тайного, что не стало бы явным
Но в целом, шалит последнее время Аваль, ох шалит.
А выписка за 3 месяца - просто ужас. Новый банкинг готовили больше года, но родила гора мышь.
a wicked whisper came
and made my heart as dry as dust
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:15
При імпорті в PDF інформації достатньо, але краще б вони зробили її до Excel.
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