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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 559560561562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 06:04

У Валюхи крышу сносит шоли?
В начале мес. на Прем 3.0 поначисляла 38грн, загнала карты в овер. Потом вернула ошибочно списанную комисс. А щас вот 25го списала комисс по 8..12коп за тот овер :mrgreen:
Ну шо, ждем возврата комисс за овер, и через мес. начисление уже 1коп за этот овер - работа кипиит :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

Я свої "ложечки" знайшов, але тому, хто робив виписку варто щось вирвати. Заправлявся 1-го на OKKO, блокіровка знялася між 6-м та 10-м, але списання з рахунку відбулося аж 24-го. В результаті я на шару отримав кошти щонайменше на 2 тижні на цілий бак бензину. Наскільки на шару дізнаюся за пару днів.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:32

  curiousobro написав:http://dbosoft.com.ua/
Предположительно :)


#зрада.
ДБОСОФТ абсолютно випадково розміщується в одному офісі з представництвом російського БІФІТа, керівник якого та сама особа, що й ДБОСОФТу. І російське скорочення ДБО (дистанционное банковское обслуживание) в назві компанії теж ні про що не говорить.

Перехват SMS не працює, але через PUSH повідомлення все гаразд. Вхід по пальцю працює, але входжу з 10-го разу, постійно вимагає виповнити вихід з інших версій (можливо не сумісність з Xiaomi).
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:33

vasyatko ДБО Софт - в девичестве Бифит чего то там ))))
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:42

Re: Райффайзен Банк Аваль

  vasyatko написав:Перехват SMS не працює, але через PUSH повідомлення все гаразд. Вхід по пальцю працює, але входжу з 10-го разу, постійно вимагає виповнити вихід з інших версій (можливо не сумісність з Xiaomi).

У меня также работает на Pixel
tricks
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:11

  tricks написав:
  vasyatko написав:Перехват SMS не працює, але через PUSH повідомлення все гаразд. Вхід по пальцю працює, але входжу з 10-го разу, постійно вимагає виповнити вихід з інших версій (можливо не сумісність з Xiaomi).

У меня также работает на Pixel

На Мейзу аналогично.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:17

  vasyatko написав:Вхід по пальцю працює, але входжу з 10-го разу, постійно вимагає виповнити вихід з інших версій (можливо не сумісність з Xiaomi).


Xiaomi Redmi 4X вхід по відбитку, тьфу, тьфу, з першого разу і стабільно.
Лише роздумовує секунд 3-5
justit
 
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