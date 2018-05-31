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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 06:04
У Валюхи крышу сносит шоли?
В начале мес. на Прем 3.0 поначисляла 38грн, загнала карты в овер. Потом вернула ошибочно списанную комисс. А щас вот 25го списала комисс по 8..12коп за тот овер
Ну шо, ждем возврата комисс за овер, и через мес. начисление уже 1коп за этот овер - работа кипиит
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:18
Я свої "ложечки" знайшов, але тому, хто робив виписку варто щось вирвати. Заправлявся 1-го на OKKO, блокіровка знялася між 6-м та 10-м, але списання з рахунку відбулося аж 24-го. В результаті я на шару отримав кошти щонайменше на 2 тижні на цілий бак бензину. Наскільки на шару дізнаюся за пару днів.
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vasyatko
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:32
#зрада.
ДБОСОФТ абсолютно випадково розміщується в одному офісі з представництвом російського БІФІТа, керівник якого та сама особа, що й ДБОСОФТу. І російське скорочення ДБО (дистанционное банковское обслуживание) в назві компанії теж ні про що не говорить.
Перехват SMS не працює, але через PUSH повідомлення все гаразд. Вхід по пальцю працює, але входжу з 10-го разу, постійно вимагає виповнити вихід з інших версій (можливо не сумісність з Xiaomi).
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vasyatko
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:33
vasyatko ДБО Софт - в девичестве Бифит чего то там ))))
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makor06
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:42
vasyatko написав:
Перехват SMS не працює, але через PUSH повідомлення все гаразд. Вхід по пальцю працює, але входжу з 10-го разу, постійно вимагає виповнити вихід з інших версій (можливо не сумісність з Xiaomi).
У меня также работает на Pixel
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tricks
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Додано: Чет 31 тра, 2018 18:11
tricks написав: vasyatko написав:
Перехват SMS не працює, але через PUSH повідомлення все гаразд. Вхід по пальцю працює, але входжу з 10-го разу, постійно вимагає виповнити вихід з інших версій (можливо не сумісність з Xiaomi).
У меня также работает на Pixel
На Мейзу аналогично.
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anikola13
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Додано: Чет 31 тра, 2018 18:17
vasyatko написав:
Вхід по пальцю працює, але входжу з 10-го разу, постійно вимагає виповнити вихід з інших версій (можливо не сумісність з Xiaomi).
Xiaomi Redmi 4X вхід по відбитку, тьфу, тьфу, з першого разу і стабільно.
Лише роздумовує секунд 3-5
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justit
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:52
На "холодну" завжди гаразд, а от потім коли програма лишилася в пам'яті телефону, а сесія з банком закрита через тайм-аут, вхід проходить далеко не з першого разу (Redmi Note 5, Android 8.1).
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vasyatko
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:19
я в шоке от организхации Шаблонов в новом ИБ
Эт хто-какой УХ-дезугнер втулил "шаблоны платежей" в горизонтальный скролл-бар?!
У меня более 30 шаблонов, мне теперь шобы чото найти там нуна щелкать мышкой больше чем в Контре шобы пристрелить роту ботов
Аваль будет дарить теперь мышки активным-клиентам, мона заказывать?
Предлагаю:
1. Для Шаблонов сделать отдельную закладку наподобии ̶н̶и̶к̶о̶м̶у̶ ̶н̶е̶ ̶н̶у̶ж̶н̶о̶й̶ Послуги.
2. Придумать для шаблонов различные иконки, мона даже разбить по категориям: счета, кредиты, депозиты... или позволить клиенту вводить свои 5..6 категорий платежей.
3. Убрать рядом с Шаблоном оте значки редактирования, просто спрятать их в контекстное меню. Оставить ток подстрочник для названия шаблона. И чо это за названия шаблона КАПСОМ? Отот УХ-дезугнер пробовал это читать, или просто подобрал кегль?
4. Сделать возможность выставить по умолчанию открытой именно эту закладку, а НЕ фитюльку-красссатульку Послуги
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:02
vasyatko написав:
На "холодну" завжди гаразд, а от потім коли програма лишилася в пам'яті телефону, а сесія з банком закрита через тайм-аут, вхід проходить далеко не з першого разу (Redmi Note 5, Android 8.1).
Залогінився
Kill-нув процесс
При спробі повторно залогінитись отримав "Ви можете зайти тільки з одного пристрою, зайти з іншого? Так / Ні"
Обравши "ні" - отримую знову "Ви можете зайти тільки з одного пристрою, зайти з іншого? Так / Ні"
Обравши "Так" - та приклавши палець - залогінився без проблем.
Про тайм аут не скажу, бо я завжди "log out" роблю
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