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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 560561562563

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:05

  clientage написав:я в шоке от организхации Шаблонов в новом ИБ :shock:


ИМХО было ТЗ, согласованное.
Соответственно уже никто не будет переделывать, ибо это стоит денег.
Разве, что массово жалобы пойдут.
Но.. сколько на самом деле клиентов пользуется?
20% от общего числа?
Или 80% ?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:13

Re: Райффайзен Банк Аваль

  justit написав:Соответственно уже никто не будет переделывать, ибо это стоит денег.

Ну буду плевать им в карму да й усьооо делофто :mrgreen: :mrgreen:
Я пару десятков ИБ юзаю, но ниде такого не видел. Эт как же нуна было изголяться то, шобы такое выдумать :) :)
Хай поменяют местами Шаблоны и Послуги :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24459
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 2743 раз.
 
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  #<1 ... 560561562563
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