ИМХО было ТЗ, согласованное.
Соответственно уже никто не будет переделывать, ибо это стоит денег.
Разве, что массово жалобы пойдут.
Но.. сколько на самом деле клиентов пользуется?
20% от общего числа?
Или 80% ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:05
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:13
Re: Райффайзен Банк Аваль
Ну буду плевать им в карму да й усьооо делофто
Я пару десятков ИБ юзаю, но ниде такого не видел. Эт как же нуна было изголяться то, шобы такое выдумать
Хай поменяют местами Шаблоны и Послуги
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:59
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:01
Эт долго, да и может реально подействовать. Жалко Ваалю
Но вот тому ХУ-дезугнеру руки то нуна пришить в др. месте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:04
Re: Райффайзен Банк Аваль
О, нашел глюк в Андроид приложении
Рахунки - выбирает "дебетова картка" - Переказати - Выдправник - за номером картки
"Операція заблокована, або у Вас недостатньо прав"
Оно мне не надо, но все же баг такой есть.
Додано: Суб 02 чер, 2018 03:29
Re: Райффайзен Банк Аваль
...ДА ДА...та же фигня ) и кроме того еще и названия шаблонов нужно сокращать , теперь не названия а обрубки....руки бы за меню шаблонов тому программеру бы...того.)
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