ИМХО было ТЗ, согласованное.
Соответственно уже никто не будет переделывать, ибо это стоит денег.
Разве, что массово жалобы пойдут.
Но.. сколько на самом деле клиентов пользуется?
20% от общего числа?
Или 80% ?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:05
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:13
Re: Райффайзен Банк Аваль
Ну буду плевать им в карму да й усьооо делофто
Я пару десятков ИБ юзаю, но ниде такого не видел. Эт как же нуна было изголяться то, шобы такое выдумать
Хай поменяют местами Шаблоны и Послуги
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:59
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:01
Эт долго, да и может реально подействовать. Жалко Ваалю
Но вот тому ХУ-дезугнеру руки то нуна пришить в др. месте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:04
Re: Райффайзен Банк Аваль
О, нашел глюк в Андроид приложении
Рахунки - выбирает "дебетова картка" - Переказати - Выдправник - за номером картки
"Операція заблокована, або у Вас недостатньо прав"
Оно мне не надо, но все же баг такой есть.
Додано: Суб 02 чер, 2018 03:29
Re: Райффайзен Банк Аваль
...ДА ДА...та же фигня ) и кроме того еще и названия шаблонов нужно сокращать , теперь не названия а обрубки....руки бы за меню шаблонов тому программеру бы...того.)
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Додано: Суб 02 чер, 2018 10:36
Маска счета 2620 не говорит об операционных возможностях счета. Согласно плана счетов в банках, "2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб" (в отличие, например, от 2630, на которых учитываются средства, размещенные на определенный срок).
Что же касается возможности проведения тех или иных операций по счету, то она, согласно Гражданского Кодекса, определяется договором между банком и клиентом. В связи с этим в заявлении-договоре о вкладе "Универсальный" есть такой пункт: "1.5. Рахунок призначається виключно для здійснення операцій щодо зарахування, обліку та повернення сум Вкладу та процентів відповідно до цього Договору.
Будь-які інші не передбачені цим Договором операції, у тому числі розрахункові, за Рахунком не здійснюються та Банк відмовляє в прийнятті документів на їх
виконання. За здійснення операцій зарахування коштів на Рахунок та повернення коштів з Рахунку Клієнт зобов’язаний сплачувати Банку комісії згідно діючих
Тарифів Банку за Вкладними рахунками фізичних осіб."
Что касается номеров счетов, то "в формате мобильных номеров" они случайно. В конце всегда 00, а первые 8 цифр - просто порядковый номер счета. Начиналось, грубо говоря, с 0000000100, потом дошло и до 050*****00, 067*****00 и т.д., а сейчас уже далеко за сотню перевалило - 139*****00. Если просматриваете реквизиты, то да, счет получателя - 2625/2605, но в назначении платежа обязательно присутствует 067*****00. И ежели при безналичном перечислении по СЭП его не указать, то будет горе и беда
Востаннє редагувалось i_ivanov_80 в Суб 02 чер, 2018 10:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 02 чер, 2018 10:39
Так а карты в таком же исполнении вас не напрягают? Просто ж0па, а не ИБ
Додано: Суб 02 чер, 2018 10:46
Ну карт у меня пока 5..6 шт, т.е. ещё терпимо
Но я считаю, шо любая инф-я должна быть подана в приемлемом именно для клиента виде. Т.е. клиент может/должен сам настроить отображение своей инф-и в удобном именно для него ассоциативно-контекстном виде: таблица, список, скролл-бар, плитка
ну хотя бы 2 вида (радикально отличающихся) современный банк с современным жиЖитал подразделением ну должен предоставить. Ну нет больше слов
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 10:50
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