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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 561562563564>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:05

  clientage написав:я в шоке от организхации Шаблонов в новом ИБ :shock:


ИМХО было ТЗ, согласованное.
Соответственно уже никто не будет переделывать, ибо это стоит денег.
Разве, что массово жалобы пойдут.
Но.. сколько на самом деле клиентов пользуется?
20% от общего числа?
Или 80% ?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:13

Re: Райффайзен Банк Аваль

  justit написав:Соответственно уже никто не будет переделывать, ибо это стоит денег.

Ну буду плевать им в карму да й усьооо делофто :mrgreen: :mrgreen:
Я пару десятков ИБ юзаю, но ниде такого не видел. Эт как же нуна было изголяться то, шобы такое выдумать :) :)
Хай поменяют местами Шаблоны и Послуги :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:59

  clientage написав:Ну буду плевать им в карму да й усьооо делофто


Мож лучше в храм сходить да попросить анафеме предать? :D
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:01

  justit написав:
  clientage написав:Ну буду плевать им в карму да й усьооо делофто


Мож лучше в храм сходить да попросить анафеме предать? :D

Эт долго, да и может реально подействовать. Жалко Ваалю :)
Но вот тому ХУ-дезугнеру руки то нуна пришить в др. месте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:04

Re: Райффайзен Банк Аваль

О, нашел глюк в Андроид приложении

Рахунки - выбирает "дебетова картка" - Переказати - Выдправник - за номером картки

"Операція заблокована, або у Вас недостатньо прав"
Оно мне не надо, но все же баг такой есть.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 03:29

Re: Райффайзен Банк Аваль

  clientage написав:мне теперь шобы чото найти там нуна щелкать мышкой больше чем в Контре шобы пристрелить роту ботов

...ДА ДА...та же фигня ) и кроме того еще и названия шаблонов нужно сокращать , теперь не названия а обрубки....руки бы за меню шаблонов тому программеру бы...того.)
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:36

  justit написав:
  i_ivanov_80 написав:
justit написав:2) Ведь он есть т/с для простых смертных, верно?


2) разумеется, что нет. Есть отдельный продукт - текущий счет, в тарифах на сайте банка все указано.


Ясно. Спасибо.
Реально полагал, что поскольку "универсальный" это 2620*, а 2620 - это (согласно плану счетов) текущие счета, то должно работать.
Увы.

Еще вопрос.
"Карткові рахунки", их номера в системе Райффайзена, они случайно в формате мобильных телефонных номеров (067******* или 066*******), или это так задумано?
Пример Привата - liqpay сразу вспомнился.

Да и в реквизитах в новом банкинге отображаются "нормальные" 2625*** карточные счета.
Что как бы намекает на ненужность этих 067*******.

  i_ivanov_80 написав:Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS


Хех.
В старой версии НЕ работало.
В новой - попробовал, раотает :-)


Маска счета 2620 не говорит об операционных возможностях счета. Согласно плана счетов в банках, "2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб" (в отличие, например, от 2630, на которых учитываются средства, размещенные на определенный срок).
Что же касается возможности проведения тех или иных операций по счету, то она, согласно Гражданского Кодекса, определяется договором между банком и клиентом. В связи с этим в заявлении-договоре о вкладе "Универсальный" есть такой пункт: "1.5. Рахунок призначається виключно для здійснення операцій щодо зарахування, обліку та повернення сум Вкладу та процентів відповідно до цього Договору.
Будь-які інші не передбачені цим Договором операції, у тому числі розрахункові, за Рахунком не здійснюються та Банк відмовляє в прийнятті документів на їх
виконання. За здійснення операцій зарахування коштів на Рахунок та повернення коштів з Рахунку Клієнт зобов’язаний сплачувати Банку комісії згідно діючих
Тарифів Банку за Вкладними рахунками фізичних осіб."

Что касается номеров счетов, то "в формате мобильных номеров" они случайно. В конце всегда 00, а первые 8 цифр - просто порядковый номер счета. Начиналось, грубо говоря, с 0000000100, потом дошло и до 050*****00, 067*****00 и т.д., а сейчас уже далеко за сотню перевалило - 139*****00. Если просматриваете реквизиты, то да, счет получателя - 2625/2605, но в назначении платежа обязательно присутствует 067*****00. И ежели при безналичном перечислении по СЭП его не указать, то будет горе и беда :)
Востаннє редагувалось i_ivanov_80 в Суб 02 чер, 2018 10:40, всього редагувалось 2 разів.
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:39

  -VICTOR- написав:
  clientage написав:мне теперь шобы чото найти там нуна щелкать мышкой больше чем в Контре шобы пристрелить роту ботов

...ДА ДА...та же фигня ) и кроме того еще и названия шаблонов нужно сокращать , теперь не названия а обрубки....руки бы за меню шаблонов тому программеру бы...того.)


Так а карты в таком же исполнении вас не напрягают? Просто ж0па, а не ИБ
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:46

  WachtAmRhein написав:
  -VICTOR- написав:
  clientage написав:мне теперь шобы чото найти там нуна щелкать мышкой больше чем в Контре шобы пристрелить роту ботов

...ДА ДА...та же фигня ) и кроме того еще и названия шаблонов нужно сокращать , теперь не названия а обрубки....руки бы за меню шаблонов тому программеру бы...того.)


Так а карты в таком же исполнении вас не напрягают? Просто ж0па, а не ИБ

Ну карт у меня пока 5..6 шт, т.е. ещё терпимо
Но я считаю, шо любая инф-я должна быть подана в приемлемом именно для клиента виде. Т.е. клиент может/должен сам настроить отображение своей инф-и в удобном именно для него ассоциативно-контекстном виде: таблица, список, скролл-бар, плитка 8) 8)
ну хотя бы 2 вида (радикально отличающихся) современный банк с современным жиЖитал подразделением ну должен предоставить. Ну нет больше слов :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:50

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