Додано: Суб 02 чер, 2018 10:36

justit написав: i_ivanov_80 написав: justit написав: 2) Ведь он есть т/с для простых смертных, верно?



2) разумеется, что нет. Есть отдельный продукт - текущий счет, в тарифах на сайте банка все указано. 2) разумеется, что нет. Есть отдельный продукт - текущий счет, в тарифах на сайте банка все указано.



Ясно. Спасибо.

Реально полагал, что поскольку "универсальный" это 2620*, а 2620 - это (согласно плану счетов) текущие счета, то должно работать.

Увы.



Еще вопрос.

"Карткові рахунки", их номера в системе Райффайзена, они случайно в формате мобильных телефонных номеров (067******* или 066*******), или это так задумано?

Пример Привата - liqpay сразу вспомнился.



Да и в реквизитах в новом банкинге отображаются "нормальные" 2625*** карточные счета.

Что как бы намекает на ненужность этих 067*******.



i_ivanov_80 написав: Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS



Хех.

В старой версии НЕ работало.

В новой - попробовал, раотает Ясно. Спасибо.Реально полагал, что поскольку "универсальный" это 2620*, а 2620 - это (согласно плану счетов) текущие счета, то должно работать.Увы.Еще вопрос."Карткові рахунки", их номера в системе Райффайзена, они случайно в формате мобильных телефонных номеров (067******* или 066*******), или это так задумано?Пример Привата - liqpay сразу вспомнился.Да и в реквизитах в новом банкинге отображаются "нормальные" 2625*** карточные счета.Что как бы намекает на ненужность этих 067*******.Хех.В старой версии НЕ работало.В новой - попробовал, раотает

Маска счета 2620 не говорит об операционных возможностях счета. Согласно плана счетов в банках, "2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб" (в отличие, например, от 2630, на которых учитываются средства, размещенные на определенный срок).Что же касается возможности проведения тех или иных операций по счету, то она, согласно Гражданского Кодекса, определяется договором между банком и клиентом. В связи с этим в заявлении-договоре о вкладе "Универсальный" есть такой пункт: "1.5. Рахунок призначається виключно для здійснення операцій щодо зарахування, обліку та повернення сум Вкладу та процентів відповідно до цього Договору.Будь-які інші не передбачені цим Договором операції, у тому числі розрахункові, за Рахунком не здійснюються та Банк відмовляє в прийнятті документів на їхвиконання. За здійснення операцій зарахування коштів на Рахунок та повернення коштів з Рахунку Клієнт зобов’язаний сплачувати Банку комісії згідно діючихТарифів Банку за Вкладними рахунками фізичних осіб."Что касается номеров счетов, то "в формате мобильных номеров" они случайно. В конце всегда 00, а первые 8 цифр - просто порядковый номер счета. Начиналось, грубо говоря, с 0000000100, потом дошло и до 050*****00, 067*****00 и т.д., а сейчас уже далеко за сотню перевалило - 139*****00. Если просматриваете реквизиты, то да, счет получателя - 2625/2605, но в назначении платежа обязательно присутствует 067*****00. И ежели при безналичном перечислении по СЭП его не указать, то будет горе и беда