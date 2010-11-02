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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 561562563564

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:55

WachtAmRhein, +ещё теперь общие шаблоны с апликухой :)
И чот я нормальной выписки не нашёл, типа: было, приход, расход, стало. С фильтром по колонкам, как было в старом ИБ.
Вот как лимиты на манисенд отслеживать?
Востаннє редагувалось clientage в Суб 02 чер, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:55

WachtAmRhein еще три месяца не прошло ))
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:20

И новые тарифы с 25/06/18 (

https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... 1805LE.pdf
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:24

  i_ivanov_80 написав:https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf

3.1. Перерахування коштів на користь юридичних або фізичних
осіб за межі Банку (СЕП-платіж) 2 грн.

Т.е. намекаете, шо мона половину моих шаблонов из 30 просто прихлопнуть и будет легче скролить? Ну вариант, адназначна :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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