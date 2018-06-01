WachtAmRhein, +ещё теперь общие шаблоны с апликухой
И чот я нормальной выписки не нашёл, типа: было, приход, расход, стало. С фильтром по колонкам, как было в старом ИБ.
Вот как лимиты на манисенд отслеживать?
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Додано: Суб 02 чер, 2018 10:55
WachtAmRhein, +ещё теперь общие шаблоны с апликухой
И чот я нормальной выписки не нашёл, типа: было, приход, расход, стало. С фильтром по колонкам, как было в старом ИБ.
Вот как лимиты на манисенд отслеживать?
Востаннє редагувалось clientage в Суб 02 чер, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:20
И новые тарифы с 25/06/18 (
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:24
Т.е. намекаете, шо мона половину моих шаблонов из 30 просто прихлопнуть и будет легче скролить? Ну вариант, адназначна
Я вот так смотрю, шо нуна Вале оставить обороту на 15..20К, ну шобы Прем 3.0 отбивался... Таааа РОВНО 15К! И хватит с ней в пятнашки играть. И финмон расслабится, а то небойсь запарился совсем отлавливать оте 100К
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 14:12
думаю скоро и Альфа вернет плату за СЕП
никому не верю
Додано: Суб 02 чер, 2018 14:21
Размер платежа в день,неделю,месяц и за 1 раз на после изменения РКО какие будут?
никому не верю
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