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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 562563564565>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:55

WachtAmRhein, +ещё теперь общие шаблоны с апликухой :)
И чот я нормальной выписки не нашёл, типа: было, приход, расход, стало. С фильтром по колонкам, как было в старом ИБ.
Вот как лимиты на манисенд отслеживать?
Востаннє редагувалось clientage в Суб 02 чер, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:55

WachtAmRhein еще три месяца не прошло ))
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:20

И новые тарифы с 25/06/18 (

https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... 1805LE.pdf
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:24

  i_ivanov_80 написав:https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf

3.1. Перерахування коштів на користь юридичних або фізичних
осіб за межі Банку (СЕП-платіж) 2 грн.

Т.е. намекаете, шо мона половину моих шаблонов из 30 просто прихлопнуть и будет легче скролить? Ну вариант, адназначна :mrgreen:

Я вот так смотрю, шо нуна Вале оставить обороту на 15..20К, ну шобы Прем 3.0 отбивался... Таааа РОВНО 15К! И хватит с ней в пятнашки играть. И финмон расслабится, а то небойсь запарился совсем отлавливать оте 100К :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:12

  clientage написав:
  i_ivanov_80 написав:https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf

3.1. Перерахування коштів на користь юридичних або фізичних
осіб за межі Банку (СЕП-платіж) 2 грн.

Т.е. намекаете, шо мона половину моих шаблонов из 30 просто прихлопнуть и будет легче скролить? Ну вариант, адназначна :mrgreen:

Я вот так смотрю, шо нуна Вале оставить обороту на 15..20К, ну шобы Прем 3.0 отбивался... Таааа РОВНО 15К! И хватит с ней в пятнашки играть. И финмон расслабится, а то небойсь запарился совсем отлавливать оте 100К :mrgreen:
думаю скоро и Альфа вернет плату за СЕП
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:21

  i_ivanov_80 написав:https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf

Размер платежа в день,неделю,месяц и за 1 раз на после изменения РКО какие будут?речь про СЕП
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:27

  sens написав:
  i_ivanov_80 написав:https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf

Размер платежа в день,неделю,месяц и за 1 раз на после изменения РКО какие будут?речь про СЕП

Ну так видно шо 2грн за платёж

Кстати условно-бесплатный Активный с тех пор будет 20грн/мес стоить :)
Уже б сделали 10 СЭПов нашару шоли для аХтивистофф :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:43

  clientage написав:
  sens написав:
  i_ivanov_80 написав:https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf

Размер платежа в день,неделю,месяц и за 1 раз на после изменения РКО какие будут?речь про СЕП

Ну так видно шо 2грн за платёж

Кстати условно-бесплатный Активный с тех пор будет 20грн/мес стоить :)
Уже б сделали 10 СЭПов нашару шоли для аХтивистофф :idea:
почему 20? Если тсо,интернет оплата больше 10 , то абонка равна 0?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:43

  clientage написав:
  sens написав:
  i_ivanov_80 написав:https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf

Размер платежа в день,неделю,месяц и за 1 раз на после изменения РКО какие будут?речь про СЕП

Ну так видно шо 2грн за платёж

Кстати условно-бесплатный Активный с тех пор будет 20грн/мес стоить :)
Уже б сделали 10 СЭПов нашару шоли для аХтивистофф :idea:

Чего это он будет стоить 20 грн, можно ж 10 платежей не депозит универсальный сделать и снять потом и все будет бесплатно?
slasva
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

  slasva написав:Чего это

А вы не подсказывайте :)
Зачем нам предлагать такую... внутриклеточную аХтивность? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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