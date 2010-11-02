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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 10:55
WachtAmRhein
, +ещё теперь общие шаблоны с апликухой
И чот я нормальной выписки не нашёл, типа: было, приход, расход, стало. С фильтром по колонкам, как было в старом ИБ.
Вот как лимиты на манисенд отслеживать?
Востаннє редагувалось clientage
в Суб 02 чер, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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clientage
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Додано: Суб 02 чер, 2018 10:55
WachtAmRhein еще три месяца не прошло ))
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makor06
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Додано: Суб 02 чер, 2018 11:20
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i_ivanov_80
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Додано: Суб 02 чер, 2018 11:24
i_ivanov_80 написав:
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf
3.1. Перерахування коштів на користь юридичних або фізичних
осіб за межі Банку (СЕП-платіж) 2 грн.
Т.е. намекаете, шо мона половину моих шаблонов из 30 просто прихлопнуть и будет легче скролить? Ну вариант, адназначна
Я вот так смотрю, шо нуна Вале оставить обороту на 15..20К, ну шобы Прем 3.0 отбивался... Таааа РОВНО 15К! И хватит с ней в пятнашки играть. И финмон расслабится, а то небойсь запарился совсем отлавливать оте 100К
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 02 чер, 2018 14:12
clientage написав: i_ivanov_80 написав:
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf
3.1. Перерахування коштів на користь юридичних або фізичних
осіб за межі Банку (СЕП-платіж) 2 грн.
Т.е. намекаете, шо мона половину моих шаблонов из 30 просто прихлопнуть и будет легче скролить? Ну вариант, адназначна
Я вот так смотрю, шо нуна Вале оставить обороту на 15..20К, ну шобы Прем 3.0 отбивался... Таааа РОВНО 15К! И хватит с ней в пятнашки играть. И финмон расслабится, а то небойсь запарился совсем отлавливать оте 100К
думаю скоро и Альфа вернет плату за СЕП
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 02 чер, 2018 14:21
i_ivanov_80 написав:
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf
Размер платежа в день,неделю,месяц и за 1 раз на после изменения РКО какие будут?речь про СЕП
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 02 чер, 2018 14:27
sens написав: i_ivanov_80 написав:
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf
Размер платежа в день,неделю,месяц и за 1 раз на после изменения РКО какие будут?речь про СЕП
Ну так видно шо 2грн за платёж
Кстати условно-бесплатный Активный с тех пор будет 20грн/мес стоить
Уже б сделали 10 СЭПов нашару шоли для аХтивистофф
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 02 чер, 2018 14:43
clientage написав: sens написав: i_ivanov_80 написав:
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf
Размер платежа в день,неделю,месяц и за 1 раз на после изменения РКО какие будут?речь про СЕП
Ну так видно шо 2грн за платёж
Кстати условно-бесплатный Активный с тех пор будет 20грн/мес стоить
Уже б сделали 10 СЭПов нашару шоли для аХтивистофф
почему 20? Если тсо,интернет оплата больше 10 , то абонка равна 0?
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 02 чер, 2018 14:43
clientage написав: sens написав: i_ivanov_80 написав:
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf
Размер платежа в день,неделю,месяц и за 1 раз на после изменения РКО какие будут?речь про СЕП
Ну так видно шо 2грн за платёж
Кстати условно-бесплатный Активный с тех пор будет 20грн/мес стоить
Уже б сделали 10 СЭПов нашару шоли для аХтивистофф
Чего это он будет стоить 20 грн, можно ж 10 платежей не депозит универсальный сделать и снять потом и все будет бесплатно?
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slasva
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Додано: Суб 02 чер, 2018 14:47
slasva написав:
Чего это
А вы не подсказывайте
Зачем нам предлагать такую... внутриклеточную аХтивность?
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clientage
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