Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 14:49
clientage написав: slasva написав:
Чего это
А вы не подсказывайте
https://www.aval.ua/personal/cards/packages/active/
тут все еще бесплатно в рафффонлайн
никому не верю
sens
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Додано: Суб 02 чер, 2018 14:53
sens
, ёооо. Ну товарищ гвардии полковник, мы ж про НОВЫЕ покращенные тарифы с 25.06
viewtopic.php?p=4378369#p4378369
там каждый СЭП будет стоить 2грн
Ну как бы и не много, но... подло
Я так понимаю, шо в эти 2грн Валька оценила услугЫ отого скролл-УХ-дезугнера и финмона, который корпит теперь над каждой платёжкой
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 02 чер, 2018 15:02
clientage написав: sens
, ёооо. Ну товарищ гвардии полковник, мы ж про НОВЫЕ покращенные тарифы с 25.06
viewtopic.php?p=4378369#p4378369
там каждый СЭП будет стоить 2грн
Ну как бы и не много, но... подло
Я так понимаю, шо в эти 2грн Валька оценила услугЫ отого скролл-УХ-дезугнера и финмона, который корпит теперь над каждой платёжкой
понятно, но есть и справедливый способ оплачивать в ноль услуги банка в пакете ?…
никому не верю
sens
Повідомлень: 10806
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 15:07
sens написав:
но есть
наверное, но ХИ-жинтильмены в слух об этом не говорят -- примета плохая
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24496
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 2747 раз.
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