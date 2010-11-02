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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 562563564565

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:49

  clientage написав:
  slasva написав:Чего это

А вы не подсказывайте :)

https://www.aval.ua/personal/cards/packages/active/ тут все еще бесплатно в рафффонлайн
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:53

sens, ёооо. Ну товарищ гвардии полковник, мы ж про НОВЫЕ покращенные тарифы с 25.06 :(
viewtopic.php?p=4378369#p4378369
там каждый СЭП будет стоить 2грн
Ну как бы и не много, но... подло :)

Я так понимаю, шо в эти 2грн Валька оценила услугЫ отого скролл-УХ-дезугнера и финмона, который корпит теперь над каждой платёжкой :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:02

  clientage написав:sens, ёооо. Ну товарищ гвардии полковник, мы ж про НОВЫЕ покращенные тарифы с 25.06 :(
viewtopic.php?p=4378369#p4378369
там каждый СЭП будет стоить 2грн
Ну как бы и не много, но... подло :)

Я так понимаю, шо в эти 2грн Валька оценила услугЫ отого скролл-УХ-дезугнера и финмона, который корпит теперь над каждой платёжкой :mrgreen:
понятно, но есть и справедливый способ оплачивать в ноль услуги банка в пакете ?…
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10806
З нами з: 12.09.13
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:07

Re: Райффайзен Банк Аваль

  sens написав:но есть

наверное, но ХИ-жинтильмены в слух об этом не говорят -- примета плохая :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24496
З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 562563564565
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