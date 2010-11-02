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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 562563564565

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:49

  clientage написав:
  slasva написав:Чего это

А вы не подсказывайте :)

https://www.aval.ua/personal/cards/packages/active/ тут все еще бесплатно в рафффонлайн
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:53

sens, ёооо. Ну товарищ гвардии полковник, мы ж про НОВЫЕ покращенные тарифы с 25.06 :(
viewtopic.php?p=4378369#p4378369
там каждый СЭП будет стоить 2грн
Ну как бы и не много, но... подло :)

Я так понимаю, шо в эти 2грн Валька оценила услугЫ отого скролл-УХ-дезугнера и финмона, который корпит теперь над каждой платёжкой :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:02

  clientage написав:sens, ёооо. Ну товарищ гвардии полковник, мы ж про НОВЫЕ покращенные тарифы с 25.06 :(
viewtopic.php?p=4378369#p4378369
там каждый СЭП будет стоить 2грн
Ну как бы и не много, но... подло :)

Я так понимаю, шо в эти 2грн Валька оценила услугЫ отого скролл-УХ-дезугнера и финмона, который корпит теперь над каждой платёжкой :mrgreen:
понятно, но есть и справедливый способ оплачивать в ноль услуги банка в пакете ?…
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:07

Re: Райффайзен Банк Аваль

  sens написав:но есть

наверное, но ХИ-жинтильмены в слух об этом не говорят -- примета плохая :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:33

Re: Райффайзен Банк Аваль

  clientage написав:но ХИ-жинтильмены в слух об

я имел ввиду про справедливый способ , это использовать карту активно в рамках пакета активный чаще , но не более 10 раз в месяц
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:44

  sens написав:
  clientage написав:но ХИ-жинтильмены в слух об

я имел ввиду про справедливый способ , это использовать карту активно в рамках пакета активный чаще , но не более 10 раз в месяц

Я вот не понимаю как мона дето расчитываться дебеткой, т.е. без грейса и кЭшбЭка 8)
Считаю, шо дебетки тока для обслуживания движения собстенных средств между банками, между депозитами :idea:
Мона типа купить 10 раз по одному яйцу в АТБ, они щас по 1.96
Хотя я вот нашёл прищепки в Ашане:

Зображення

мне тёща заказала на дачу 8)

ПС. Хай Валя добавит в Пакет кредитку и учитывает торговый оборот и по ней, даже 20К/мес. Вот это будет дело :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:49

  clientage написав:
  sens написав:
  clientage написав:но ХИ-жинтильмены в слух об

я имел ввиду про справедливый способ , это использовать карту активно в рамках пакета активный чаще , но не более 10 раз в месяц

Я вот не понимаю как мона дето расчитываться дебеткой, т.е. без грейса и кЭшбЭка 8)
Считаю, шо дебетки тока для обслуживания движения собстенных средств между банками, между депозитами :idea:
Мона типа купить 10 раз по одному яйцу в АТБ, они щас по 1.96
Хотя я вот нашёл прищепки в Ашане:

Зображення

мне тёща заказала на дачу 8)

ПС. Хай Валя добавит в Пакет кредитку и учитывает торговый оборот и по ней, даже 20К/мес. Вот это будет дело :idea:


О_0

я думал вы где-нибудь в Мистецьком Арсенала сегодня , а вы в жару АШАНИТЕСЯ :oops:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:52

Re: Райффайзен Банк Аваль

  sens написав:я думал вы где-нибудь в Мистецьком Арсенала сегодня

не, я седня один дома, дежурный по кухне. Ото в форуме и сижу 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:07

Re: Райффайзен Банк Аваль

justit написав:
  i_ivanov_80 написав:
justit написав:2) Ведь он есть т/с для простых смертных, верно?


2) разумеется, что нет. Есть отдельный продукт - текущий счет, в тарифах на сайте банка все указано.


Ясно. Спасибо.
Реально полагал, что поскольку "универсальный" это 2620*, а 2620 - это (согласно плану счетов) текущие счета, то должно работать.
Увы.

Еще вопрос.
"Карткові рахунки", их номера в системе Райффайзена, они случайно в формате мобильных телефонных номеров (067******* или 066*******), или это так задумано?
Пример Привата - liqpay сразу вспомнился.

Да и в реквизитах в новом банкинге отображаются "нормальные" 2625*** карточные счета.
Что как бы намекает на ненужность этих 067*******.

  i_ivanov_80 написав:Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS


Хех.
В старой версии НЕ работало.
В новой - попробовал, раотает :-)
В старой прекрасно работало, но немного через (_!_). После переустановки приложения надо было зайти настройки->деактивация устройства и пройти авторизацию повторно.
Востаннє редагувалось cdj2 в Суб 02 чер, 2018 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:14

Re: Райффайзен Банк Аваль

vasyatko написав:
  curiousobro написав:http://dbosoft.com.ua/
Предположительно :)


#зрада.
ДБОСОФТ абсолютно випадково розміщується в одному офісі з представництвом російського БІФІТа, керівник якого та сама особа, що й ДБОСОФТу. І російське скорочення ДБО (дистанционное банковское обслуживание) в назві компанії теж ні про що не говорить.

Перехват SMS не працює, але через PUSH повідомлення все гаразд. Вхід по пальцю працює, але входжу з 10-го разу, постійно вимагає виповнити вихід з інших версій (можливо не сумісність з Xiaomi).
Это баг приложения. Нужно ОСТАНОВИТЬ приложение (на LaOS через разработчика можно настроить остановку по долгому нажатию "назад", остальным либо зайти в приложения и там остановить, либо ребут - иначе х@р пустит). Пуши работают почти нормально.
Свинорыл 80lvl
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