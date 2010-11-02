clientage написав:sens, ёооо. Ну товарищ гвардии полковник, мы ж про НОВЫЕ покращенные тарифы с 25.06 viewtopic.php?p=4378369#p4378369 там каждый СЭП будет стоить 2грн Ну как бы и не много, но... подло
Я так понимаю, шо в эти 2грн Валька оценила услугЫ отого скролл-УХ-дезугнера и финмона, который корпит теперь над каждой платёжкой
понятно, но есть и справедливый способ оплачивать в ноль услуги банка в пакете ?…
я имел ввиду про справедливый способ , это использовать карту активно в рамках пакета активный чаще , но не более 10 раз в месяц
Я вот не понимаю как мона дето расчитываться дебеткой, т.е. без грейса и кЭшбЭка Считаю, шо дебетки тока для обслуживания движения собстенных средств между банками, между депозитами Мона типа купить 10 раз по одному яйцу в АТБ, они щас по 1.96 Хотя я вот нашёл прищепки в Ашане:
мне тёща заказала на дачу
ПС. Хай Валя добавит в Пакет кредитку и учитывает торговый оборот и по ней, даже 20К/мес. Вот это будет дело
я имел ввиду про справедливый способ , это использовать карту активно в рамках пакета активный чаще , но не более 10 раз в месяц
Я вот не понимаю как мона дето расчитываться дебеткой, т.е. без грейса и кЭшбЭка Считаю, шо дебетки тока для обслуживания движения собстенных средств между банками, между депозитами Мона типа купить 10 раз по одному яйцу в АТБ, они щас по 1.96 Хотя я вот нашёл прищепки в Ашане:
мне тёща заказала на дачу
ПС. Хай Валя добавит в Пакет кредитку и учитывает торговый оборот и по ней, даже 20К/мес. Вот это будет дело
О_0
я думал вы где-нибудь в Мистецьком Арсенала сегодня , а вы в жару АШАНИТЕСЯ
justit написав:2) Ведь он есть т/с для простых смертных, верно?
2) разумеется, что нет. Есть отдельный продукт - текущий счет, в тарифах на сайте банка все указано.
Ясно. Спасибо. Реально полагал, что поскольку "универсальный" это 2620*, а 2620 - это (согласно плану счетов) текущие счета, то должно работать. Увы.
Еще вопрос. "Карткові рахунки", их номера в системе Райффайзена, они случайно в формате мобильных телефонных номеров (067******* или 066*******), или это так задумано? Пример Привата - liqpay сразу вспомнился.
Да и в реквизитах в новом банкинге отображаются "нормальные" 2625*** карточные счета. Что как бы намекает на ненужность этих 067*******.
i_ivanov_80 написав:Можно поставить в настройках PUSH вместо SMS
Хех. В старой версии НЕ работало. В новой - попробовал, раотает
В старой прекрасно работало, но немного через (_!_). После переустановки приложения надо было зайти настройки->деактивация устройства и пройти авторизацию повторно.
Востаннє редагувалось cdj2 в Суб 02 чер, 2018 17:22, всього редагувалось 1 раз.
#зрада. ДБОСОФТ абсолютно випадково розміщується в одному офісі з представництвом російського БІФІТа, керівник якого та сама особа, що й ДБОСОФТу. І російське скорочення ДБО (дистанционное банковское обслуживание) в назві компанії теж ні про що не говорить.
Перехват SMS не працює, але через PUSH повідомлення все гаразд. Вхід по пальцю працює, але входжу з 10-го разу, постійно вимагає виповнити вихід з інших версій (можливо не сумісність з Xiaomi).
Это баг приложения. Нужно ОСТАНОВИТЬ приложение (на LaOS через разработчика можно настроить остановку по долгому нажатию "назад", остальным либо зайти в приложения и там остановить, либо ребут - иначе х@р пустит). Пуши работают почти нормально.