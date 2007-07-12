Неприятно конечно, что Валюха делает платным СЕП, но заметил что мобильный с приложухи можно уже будет пополнить бесплатно (а не с грабительским сегодняшним тарифом 3 грн.) ну и платеж карта-карта Вали бесплатно до конца года.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 17:33
Неприятно конечно, что Валюха делает платным СЕП, но заметил что мобильный с приложухи можно уже будет пополнить бесплатно (а не с грабительским сегодняшним тарифом 3 грн.) ну и платеж карта-карта Вали бесплатно до конца года.
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