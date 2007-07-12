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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:33

  i_ivanov_80 написав:https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf

Неприятно конечно, что Валюха делает платным СЕП, но заметил что мобильный с приложухи можно уже будет пополнить бесплатно (а не с грабительским сегодняшним тарифом 3 грн.) ну и платеж карта-карта Вали бесплатно до конца года.
iamdimon
 
Повідомлень: 33
З нами з: 01.04.15
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  #<1 ... 563564565566
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