Неприятно конечно, что Валюха делает платным СЕП, но заметил что мобильный с приложухи можно уже будет пополнить бесплатно (а не с грабительским сегодняшним тарифом 3 грн.) ну и платеж карта-карта Вали бесплатно до конца года.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:33
Неприятно конечно, что Валюха делает платным СЕП, но заметил что мобильный с приложухи можно уже будет пополнить бесплатно (а не с грабительским сегодняшним тарифом 3 грн.) ну и платеж карта-карта Вали бесплатно до конца года.
Додано: Суб 02 чер, 2018 19:53
Не стану утверждать, но вроде как-то раз давно я попробовал пополнить свой 2625*** без указания 067*****00 в назначении платежа.
И не было проблем.
Более того, помнится, что "067*****00 в назначении платежа" требовалось указать при пополнении своего карточного через "2924 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток"
Н так как было это весьма давно, то утверждать не берусь.
Спасибо за развернутый ответ.
Додано: Суб 02 чер, 2018 19:56
Ну активисты могут 10 раз в магазине затариться.
и будет бесплатно.
час за это не введут комиссию
Но я бы проголосовал допустим за 10 СЭП-ов без комиссии, а дальше бусть будет 2 грн.
Или за %% от суммы, в зависимости от суммы.
А то бывает платишь там 20-30 гривен, и с них 2 комиссии это нехорошо как-то
Ну да ладно. понятно, что банку нужно с чего-то жить.
В Европе да Америке наверное бесплатных межбанковских платежей в принципе не существовало.
там возмоюно и обналичивания в АТМ нет бесплатного
Востаннє редагувалось justit в Суб 02 чер, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 чер, 2018 20:03
Ну я как купил Xiaomi 4X так поставил аппликуху (старую) - и Push-и не работали.
Получается я должен был аллпикуху
- снесни
- поставить второй раз
- настройки->деактивация устройства
- пройти авторизацию повторно
Ну, если так, то ну его нафиг
А сейчас уже и не важно, ибо работает.
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