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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:33

  i_ivanov_80 написав:https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf

Неприятно конечно, что Валюха делает платным СЕП, но заметил что мобильный с приложухи можно уже будет пополнить бесплатно (а не с грабительским сегодняшним тарифом 3 грн.) ну и платеж карта-карта Вали бесплатно до конца года.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 19:53

  i_ivanov_80 написав:Если просматриваете реквизиты, то да, счет получателя - 2625/2605, но в назначении платежа обязательно присутствует 067*****00. И ежели при безналичном перечислении по СЭП его не указать, то будет горе и беда :)


Не стану утверждать, но вроде как-то раз давно я попробовал пополнить свой 2625*** без указания 067*****00 в назначении платежа.
И не было проблем.
Более того, помнится, что "067*****00 в назначении платежа" требовалось указать при пополнении своего карточного через "2924 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток"
Н так как было это весьма давно, то утверждать не берусь.


Спасибо за развернутый ответ.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 19:56

  clientage написав:Уже б сделали 10 СЭПов нашару шоли для аХтивистофф :idea:


Ну активисты могут 10 раз в магазине затариться.
и будет бесплатно.
час за это не введут комиссию :-)

Но я бы проголосовал допустим за 10 СЭП-ов без комиссии, а дальше бусть будет 2 грн.
Или за %% от суммы, в зависимости от суммы.
А то бывает платишь там 20-30 гривен, и с них 2 комиссии это нехорошо как-то :-)

Ну да ладно. понятно, что банку нужно с чего-то жить.
В Европе да Америке наверное бесплатных межбанковских платежей в принципе не существовало.
там возмоюно и обналичивания в АТМ нет бесплатного :-)
Востаннє редагувалось justit в Суб 02 чер, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:03

  cdj2 написав:В старой прекрасно работало, но немного через (_!_). После переустановки приложения надо было зайти настройки->деактивация устройства и пройти авторизацию повторно.


Ну я как купил Xiaomi 4X так поставил аппликуху (старую) - и Push-и не работали.
Получается я должен был аллпикуху
- снесни
- поставить второй раз
- настройки->деактивация устройства
- пройти авторизацию повторно

Ну, если так, то ну его нафиг :-)

А сейчас уже и не важно, ибо работает.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 23:19

Re: Райффайзен Банк Аваль

justit написав:
  cdj2 написав:В старой прекрасно работало, но немного через (_!_). После переустановки приложения надо было зайти настройки->деактивация устройства и пройти авторизацию повторно.


Ну я как купил Xiaomi 4X так поставил аппликуху (старую) - и Push-и не работали.
Получается я должен был аллпикуху
- снесни
- поставить второй раз
- настройки->деактивация устройства
- пройти авторизацию повторно

Ну, если так, то ну его нафиг :-)

А сейчас уже и не важно, ибо работает.
Можно по другому. Настройки->деактивация устройства на старом телефоне.
И потом войти на новом.
Тут этот баг частично остался, но словить его ещё надо уметь. Лечится он кнопкой "выйти" с последующим входом. Кстати если жать "Выйти" после завершения работы, то проблемы с повторным входом, в т. ч. по отпечатку, быть не должно.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 02:55

  clientage написав:
  i_ivanov_80 написав:https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf

3.1. Перерахування коштів на користь юридичних або фізичних
осіб за межі Банку (СЕП-платіж) 2 грн.

Т.е. намекаете, шо мона половину моих шаблонов из 30 просто прихлопнуть и будет легче скролить? Ну вариант, адназначна :mrgreen:

Я вот так смотрю, шо нуна Вале оставить обороту на 15..20К, ну шобы Прем 3.0 отбивался... Таааа РОВНО 15К! И хватит с ней в пятнашки играть. И финмон расслабится, а то небойсь запарился совсем отлавливать оте 100К :mrgreen:

..ага вот с шаблонами и "порешали" ... :lol: мелкие суммы уходят на другой банкинг... :roll:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:17

-VICTOR-

в моб версии шаблоны вертикально идут )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:18

  IMPRINTER написав:-VICTOR-

в моб версии шаблоны вертикально идут )

Там вааще есть отдельная закладка Шаблоны. Удивили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:53

  iamdimon написав:
  i_ivanov_80 написав:https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf

Неприятно конечно, что Валюха делает платным СЕП, но заметил что мобильный с приложухи можно уже будет пополнить бесплатно (а не с грабительским сегодняшним тарифом 3 грн.) ну и платеж карта-карта Вали бесплатно до конца года.


Мобильный телефон и так есть где пополнить без комиссии картой любого банка. А вот бесплатный СЕП еще поискать надо.
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:37

  cdj2 написав:
justit написав:
  cdj2 написав:В старой прекрасно работало, но немного через (_!_). После переустановки приложения надо было зайти настройки->деактивация устройства и пройти авторизацию повторно.


Ну я как купил Xiaomi 4X так поставил аппликуху (старую) - и Push-и не работали.
Получается я должен был аллпикуху
- снесни
- поставить второй раз
- настройки->деактивация устройства
- пройти авторизацию повторно

Ну, если так, то ну его нафиг :-)

А сейчас уже и не важно, ибо работает.
Можно по другому. Настройки->деактивация устройства на старом телефоне.
И потом войти на новом.
Тут этот баг частично остался, но словить его ещё надо уметь. Лечится он кнопкой "выйти" с последующим входом. Кстати если жать "Выйти" после завершения работы, то проблемы с повторным входом, в т. ч. по отпечатку, быть не должно.


Мои слова были насчет того, что том же Xiaomi 4X в старой версии Рвйффайзен-онлайн не приходили push-и.
Вход по отпечатку - это не у меня проблема была.
justit
 
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