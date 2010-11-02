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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 17:33
i_ivanov_80 написав:
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf
Неприятно конечно, что Валюха делает платным СЕП, но заметил что мобильный с приложухи можно уже будет пополнить бесплатно (а не с грабительским сегодняшним тарифом 3 грн.) ну и платеж карта-карта Вали бесплатно до конца года.
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iamdimon
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Додано: Суб 02 чер, 2018 19:53
i_ivanov_80 написав:
Если просматриваете реквизиты, то да, счет получателя - 2625/2605, но в назначении платежа обязательно присутствует 067*****00. И ежели при безналичном перечислении по СЭП его не указать, то будет горе и беда
Не стану утверждать, но вроде как-то раз давно я попробовал пополнить свой 2625*** без указания 067*****00 в назначении платежа.
И не было проблем.
Более того, помнится, что "067*****00 в назначении платежа" требовалось указать при пополнении своего карточного через "2924 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток"
Н так как было это весьма давно, то утверждать не берусь.
Спасибо за развернутый ответ.
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justit
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Додано: Суб 02 чер, 2018 19:56
clientage написав:
Уже б сделали 10 СЭПов нашару шоли для аХтивистофф
Ну активисты могут 10 раз в магазине затариться.
и будет бесплатно.
час за это не введут комиссию
Но я бы проголосовал допустим за 10 СЭП-ов без комиссии, а дальше бусть будет 2 грн.
Или за %% от суммы, в зависимости от суммы.
А то бывает платишь там 20-30 гривен, и с них 2 комиссии это нехорошо как-то
Ну да ладно. понятно, что банку нужно с чего-то жить.
В Европе да Америке наверное бесплатных межбанковских платежей в принципе не существовало.
там возмоюно и обналичивания в АТМ нет бесплатного
Востаннє редагувалось justit
в Суб 02 чер, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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justit
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Додано: Суб 02 чер, 2018 20:03
cdj2 написав:
В старой прекрасно работало, но немного через (_!_). После переустановки приложения надо было зайти настройки->деактивация устройства и пройти авторизацию повторно.
Ну я как купил Xiaomi 4X так поставил аппликуху (старую) - и Push-и не работали.
Получается я должен был аллпикуху
- снесни
- поставить второй раз
- настройки->деактивация устройства
- пройти авторизацию повторно
Ну, если так, то ну его нафиг
А сейчас уже и не важно, ибо работает.
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justit
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Додано: Суб 02 чер, 2018 23:19
justit написав: cdj2 написав:
В старой прекрасно работало, но немного через (_!_). После переустановки приложения надо было зайти настройки->деактивация устройства и пройти авторизацию повторно.
Ну я как купил Xiaomi 4X так поставил аппликуху (старую) - и Push-и не работали.
Получается я должен был аллпикуху
- снесни
- поставить второй раз
- настройки->деактивация устройства
- пройти авторизацию повторно
Ну, если так, то ну его нафиг
А сейчас уже и не важно, ибо работает.
Можно по другому. Настройки->деактивация устройства на старом телефоне.
И потом войти на новом.
Тут этот баг частично остался, но словить его ещё надо уметь. Лечится он кнопкой "выйти" с последующим входом. Кстати если жать "Выйти" после завершения работы, то проблемы с повторным входом, в т. ч. по отпечатку, быть не должно.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Нед 03 чер, 2018 02:55
clientage написав: i_ivanov_80 написав:
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf
3.1. Перерахування коштів на користь юридичних або фізичних
осіб за межі Банку (СЕП-платіж) 2 грн.
Т.е. намекаете, шо мона половину моих шаблонов из 30 просто прихлопнуть и будет легче скролить? Ну вариант, адназначна
Я вот так смотрю, шо нуна Вале оставить обороту на 15..20К, ну шобы Прем 3.0 отбивался... Таааа РОВНО 15К! И хватит с ней в пятнашки играть. И финмон расслабится, а то небойсь запарился совсем отлавливать оте 100К
..ага вот с шаблонами и "порешали" ...
мелкие суммы уходят на другой банкинг...
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Додано: Нед 03 чер, 2018 10:17
-VICTOR-
в моб версии шаблоны вертикально идут )
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IMPRINTER
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Додано: Нед 03 чер, 2018 10:18
IMPRINTER написав:-VICTOR-
в моб версии шаблоны вертикально идут )
Там вааще есть отдельная закладка Шаблоны. Удивили
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 03 чер, 2018 18:53
iamdimon написав: i_ivanov_80 написав:
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf
Неприятно конечно, что Валюха делает платным СЕП, но заметил что мобильный с приложухи можно уже будет пополнить бесплатно (а не с грабительским сегодняшним тарифом 3 грн.) ну и платеж карта-карта Вали бесплатно до конца года.
Мобильный телефон и так есть где пополнить без комиссии картой любого банка. А вот бесплатный СЕП еще поискать надо.
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i_ivanov_80
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Додано: Нед 03 чер, 2018 19:37
cdj2 написав: justit написав: cdj2 написав:
В старой прекрасно работало, но немного через (_!_). После переустановки приложения надо было зайти настройки->деактивация устройства и пройти авторизацию повторно.
Ну я как купил Xiaomi 4X так поставил аппликуху (старую) - и Push-и не работали.
Получается я должен был аллпикуху
- снесни
- поставить второй раз
- настройки->деактивация устройства
- пройти авторизацию повторно
Ну, если так, то ну его нафиг
А сейчас уже и не важно, ибо работает.
Можно по другому. Настройки->деактивация устройства на старом телефоне.
И потом войти на новом.
Тут этот баг частично остался, но словить его ещё надо уметь. Лечится он кнопкой "выйти" с последующим входом. Кстати если жать "Выйти" после завершения работы, то проблемы с повторным входом, в т. ч. по отпечатку, быть не должно.
Мои слова были насчет того, что том же Xiaomi 4X в старой версии Рвйффайзен-онлайн не приходили push-и.
Вход по отпечатку - это не у меня проблема была.
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justit
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