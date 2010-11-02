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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 564565566567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 06:15

Re: Райффайзен Банк Аваль

justit написав:
  cdj2 написав:
justit написав:[quote="4378549:cdj2"]
В старой прекрасно работало, но немного через (_!_). После переустановки приложения надо было зайти настройки->деактивация устройства и пройти авторизацию повторно.


Ну я как купил Xiaomi 4X так поставил аппликуху (старую) - и Push-и не работали.
Получается я должен был аллпикуху
- снесни
- поставить второй раз
- настройки->деактивация устройства
- пройти авторизацию повторно

Ну, если так, то ну его нафиг :-)

А сейчас уже и не важно, ибо работает.
Можно по другому. Настройки->деактивация устройства на старом телефоне.
И потом войти на новом.
Тут этот баг частично остался, но словить его ещё надо уметь. Лечится он кнопкой "выйти" с последующим входом. Кстати если жать "Выйти" после завершения работы, то проблемы с повторным входом, в т. ч. по отпечатку, быть не должно.


Мои слова были насчет того, что том же Xiaomi 4X в старой версии Рвйффайзен-онлайн не приходили push-и.
Вход по отпечатку - это не у меня проблема была.[/quote]Проблема пушей связана с google cloud и мой ответ справедлив для обоих случаев. Чтобы получать пуши нужно чтобы устройство перерегистрировалось в google cloud messaging, а аваль это делает криво, хотя никто не возбраняет делать при каждом входе в апликуху, но разработчики рукожопы.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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