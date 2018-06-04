RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 564565566567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 06:15

Re: Райффайзен Банк Аваль

justit написав:
  cdj2 написав:
justit написав:[quote="4378549:cdj2"]
В старой прекрасно работало, но немного через (_!_). После переустановки приложения надо было зайти настройки->деактивация устройства и пройти авторизацию повторно.


Ну я как купил Xiaomi 4X так поставил аппликуху (старую) - и Push-и не работали.
Получается я должен был аллпикуху
- снесни
- поставить второй раз
- настройки->деактивация устройства
- пройти авторизацию повторно

Ну, если так, то ну его нафиг :-)

А сейчас уже и не важно, ибо работает.
Можно по другому. Настройки->деактивация устройства на старом телефоне.
И потом войти на новом.
Тут этот баг частично остался, но словить его ещё надо уметь. Лечится он кнопкой "выйти" с последующим входом. Кстати если жать "Выйти" после завершения работы, то проблемы с повторным входом, в т. ч. по отпечатку, быть не должно.


Мои слова были насчет того, что том же Xiaomi 4X в старой версии Рвйффайзен-онлайн не приходили push-и.
Вход по отпечатку - это не у меня проблема была.[/quote]Проблема пушей связана с google cloud и мой ответ справедлив для обоих случаев. Чтобы получать пуши нужно чтобы устройство перерегистрировалось в google cloud messaging, а аваль это делает криво, хотя никто не возбраняет делать при каждом входе в апликуху, но разработчики рукожопы.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2329
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:00

  clientage написав:Аваль будет дарить теперь мышки активным-клиентам, мона заказывать? :mrgreen:

А то...
Зображення
M-Audio
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 23.03.11
Подякував: 198 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:03

  i_ivanov_80 написав:https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/proposition/tarrifs/rates_ua_201805LE.pdf

Щось не помітив в новинах нічого про зміни.
А ви як дізнались про зміну?

Ех, краще б старий банкінг залишили, мені особисто його було достатньо.
Все одно в новому немає того, що мені не доставало.
bor
 
Повідомлень: 277
З нами з: 19.05.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 564565566567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Google Feedfetcher, kostya77, octopus і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5671, 5672, 5673
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56724 7285335
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 11:53
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3088, 3089, 3090
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30892 3817606
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 10:48
Support BForward
Юнекс Банк 1 ... 138, 139, 140
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1393 317470
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 10:47
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6973)
05.06.2018 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.