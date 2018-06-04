justit написав:Можно по другому. Настройки->деактивация устройства на старом телефоне.cdj2 написав:justit написав:[quote="4378549:cdj2"]
В старой прекрасно работало, но немного через (_!_). После переустановки приложения надо было зайти настройки->деактивация устройства и пройти авторизацию повторно.
Ну я как купил Xiaomi 4X так поставил аппликуху (старую) - и Push-и не работали.
Получается я должен был аллпикуху
- снесни
- поставить второй раз
- настройки->деактивация устройства
- пройти авторизацию повторно
Ну, если так, то ну его нафиг
А сейчас уже и не важно, ибо работает.
И потом войти на новом.
Тут этот баг частично остался, но словить его ещё надо уметь. Лечится он кнопкой "выйти" с последующим входом. Кстати если жать "Выйти" после завершения работы, то проблемы с повторным входом, в т. ч. по отпечатку, быть не должно.
Мои слова были насчет того, что том же Xiaomi 4X в старой версии Рвйффайзен-онлайн не приходили push-и.
Вход по отпечатку - это не у меня проблема была.[/quote]Проблема пушей связана с google cloud и мой ответ справедлив для обоих случаев. Чтобы получать пуши нужно чтобы устройство перерегистрировалось в google cloud messaging, а аваль это делает криво, хотя никто не возбраняет делать при каждом входе в апликуху, но разработчики рукожопы.