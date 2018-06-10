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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 чер, 2018 22:49
Re: Райффайзен Банк Аваль
а..это они так с премиум клиентов денюжку вышибают )
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Додано: Нед 10 чер, 2018 21:58
прем клиент который не делает $200 в месяц.... такое возможно только в Украине... рука-лицо...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:45
Речь идет о кредитке, которая взята для оплаты гостиниц в командировках и используется нерегулярно. Траты с дебетных карт - гораздо более 200 долларов. Пакет Оптимальный плюс, раньше был премиальным (3 месяца назад). Я понятно обьяснил?
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:47
Re: Райффайзен Банк Аваль
При чем здесь Украина вообще?
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