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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 чер, 2018 22:49
Re: Райффайзен Банк Аваль
а..это они так с премиум клиентов денюжку вышибают )
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Додано: Нед 10 чер, 2018 21:58
прем клиент который не делает $200 в месяц.... такое возможно только в Украине... рука-лицо...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:45
Речь идет о кредитке, которая взята для оплаты гостиниц в командировках и используется нерегулярно. Траты с дебетных карт - гораздо более 200 долларов. Пакет Оптимальный плюс, раньше был премиальным (3 месяца назад). Я понятно обьяснил?
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:47
Re: Райффайзен Банк Аваль
При чем здесь Украина вообще?
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:34
bamper
Ситуации бывают разные, у меня также есть эта кредитка. Лично я брать эту карту не планировал, менеджер предложила очень хороший кред. лимит, плюс уверяла что по тарифам первый год она была без каких-либо абонплат и я ее взял чисто для подстаховки, на случай если не хватит лимита на других картах. За все время понадобилась она реально только раз. Я думаю у них много таких кредиток, которые лежат на полке, вот и решили постричь немного.
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:09
Re: Райффайзен Банк Аваль
Многим кредитки не дают.
Свинорыл 80lvl
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:47
Re: Райффайзен Банк Аваль
можно ли отказаться от страховки которую вместе с кредиткой парят ?)
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:51
...предполагаю что премиум клиент еще и не дурак ...) и для своих трат будет использовать карты с кешбеком . а карты Аваля такового не дают , а посему шаг с обязательными объемами трат является попыткой принудить к использованию своих карт .
Так что вместо принуждения лцчше бы использовали политику пряника - дайте кешбек и автоматически часть платежей клиента....или даже и все - банк бы перетянул на себя .
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:29
Наскільки мені сказали - то ні.
Тому поки вивожу в нуль 2 рази 24-25 і 30-31го. Напрягає.
І ще суттєвий мінус - рахують страховку навіть з заблокованих сум (тобто резерв,депозит,страховка в готелях, прокатах і т.п все рахується).
rewards програма до 1го відсотка кешбеком можна рахувати.
Так не дуже багато, але є.
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