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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 22:49

Re: Райффайзен Банк Аваль

а..это они так с премиум клиентов денюжку вышибают )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:58

  -VICTOR- написав:а..это они так с премиум клиентов денюжку вышибают )

прем клиент который не делает $200 в месяц.... такое возможно только в Украине... рука-лицо...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:45

Речь идет о кредитке, которая взята для оплаты гостиниц в командировках и используется нерегулярно. Траты с дебетных карт - гораздо более 200 долларов. Пакет Оптимальный плюс, раньше был премиальным (3 месяца назад). Я понятно обьяснил?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

При чем здесь Украина вообще?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:34

bamper

Ситуации бывают разные, у меня также есть эта кредитка. Лично я брать эту карту не планировал, менеджер предложила очень хороший кред. лимит, плюс уверяла что по тарифам первый год она была без каких-либо абонплат и я ее взял чисто для подстаховки, на случай если не хватит лимита на других картах. За все время понадобилась она реально только раз. Я думаю у них много таких кредиток, которые лежат на полке, вот и решили постричь немного.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

Многим кредитки не дают.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

можно ли отказаться от страховки которую вместе с кредиткой парят ?)
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:51

  bamper написав:
  -VICTOR- написав:а..это они так с премиум клиентов денюжку вышибают )

прем клиент который не делает $200 в месяц.... такое возможно только в Украине... рука-лицо...

...предполагаю что премиум клиент еще и не дурак ...) и для своих трат будет использовать карты с кешбеком . а карты Аваля такового не дают , а посему шаг с обязательными объемами трат является попыткой принудить к использованию своих карт .
Так что вместо принуждения лцчше бы использовали политику пряника - дайте кешбек и автоматически часть платежей клиента....или даже и все - банк бы перетянул на себя . :wink:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:29

  -VICTOR- написав:можно ли отказаться от страховки которую вместе с кредиткой парят ?)

Наскільки мені сказали - то ні.
Тому поки вивожу в нуль 2 рази 24-25 і 30-31го. Напрягає.
І ще суттєвий мінус - рахують страховку навіть з заблокованих сум (тобто резерв,депозит,страховка в готелях, прокатах і т.п все рахується).

  -VICTOR- написав:...предполагаю что премиум клиент еще и не дурак ...) и для своих трат будет использовать карты с кешбеком . а карты Аваля такового не дают , а посему шаг с обязательными объемами трат является попыткой принудить к использованию своих карт .

rewards програма до 1го відсотка кешбеком можна рахувати.
Так не дуже багато, але є.
bor
 
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