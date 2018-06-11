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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 22:49

Re: Райффайзен Банк Аваль

а..это они так с премиум клиентов денюжку вышибают )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:58

  -VICTOR- написав:а..это они так с премиум клиентов денюжку вышибают )

прем клиент который не делает $200 в месяц.... такое возможно только в Украине... рука-лицо...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:45

Речь идет о кредитке, которая взята для оплаты гостиниц в командировках и используется нерегулярно. Траты с дебетных карт - гораздо более 200 долларов. Пакет Оптимальный плюс, раньше был премиальным (3 месяца назад). Я понятно обьяснил?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

При чем здесь Украина вообще?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:34

bamper

Ситуации бывают разные, у меня также есть эта кредитка. Лично я брать эту карту не планировал, менеджер предложила очень хороший кред. лимит, плюс уверяла что по тарифам первый год она была без каких-либо абонплат и я ее взял чисто для подстаховки, на случай если не хватит лимита на других картах. За все время понадобилась она реально только раз. Я думаю у них много таких кредиток, которые лежат на полке, вот и решили постричь немного.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

Многим кредитки не дают.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

можно ли отказаться от страховки которую вместе с кредиткой парят ?)
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:51

  bamper написав:
  -VICTOR- написав:а..это они так с премиум клиентов денюжку вышибают )

прем клиент который не делает $200 в месяц.... такое возможно только в Украине... рука-лицо...

...предполагаю что премиум клиент еще и не дурак ...) и для своих трат будет использовать карты с кешбеком . а карты Аваля такового не дают , а посему шаг с обязательными объемами трат является попыткой принудить к использованию своих карт .
Так что вместо принуждения лцчше бы использовали политику пряника - дайте кешбек и автоматически часть платежей клиента....или даже и все - банк бы перетянул на себя . :wink:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:29

  -VICTOR- написав:можно ли отказаться от страховки которую вместе с кредиткой парят ?)

Наскільки мені сказали - то ні.
Тому поки вивожу в нуль 2 рази 24-25 і 30-31го. Напрягає.
І ще суттєвий мінус - рахують страховку навіть з заблокованих сум (тобто резерв,депозит,страховка в готелях, прокатах і т.п все рахується).

  -VICTOR- написав:...предполагаю что премиум клиент еще и не дурак ...) и для своих трат будет использовать карты с кешбеком . а карты Аваля такового не дают , а посему шаг с обязательными объемами трат является попыткой принудить к использованию своих карт .

rewards програма до 1го відсотка кешбеком можна рахувати.
Так не дуже багато, але є.
bor
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:31

Re: Райффайзен Банк Аваль

На заболоченные суммы ничего не начисляют. По крайней мере не замечал. Валя просто научилась списывать сразу после прихода информации от МПС. Считает она всё строго по счёту. При этом к примеру по прозорой 15 грн фиксируются на конец последнего календарного месяца, а страховка на начало дня 1 числа. Вот и приходится счёт держать погашенным на стыке месяцев. Кстати у вали есть кредитки без страховки.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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