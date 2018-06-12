....И без льготного периода)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 20:23
Re: Райффайзен Банк Аваль
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Додано: Сер 13 чер, 2018 00:30
Від страховки не можна відмовитися, це незручно, але що маємо.
Не обовязково загоняти в нуль кредитку 24-25, Валя 5% зпише з дебетової картки (навіть якщо там нічого нема, заженуть в мінус, в мене таке вже було, цей мінус просто гаситься коли Вам зручно, ніяких додатковів платежів немає). А ось 30-31 обовязквово - бо тоді попадаєте на 0,7% від суми заборгованості безповоротно, так звана страхівка.
Додано: Сер 13 чер, 2018 01:24
хмм
Заканчивается кредитка прозора. Оставят старый тариф или переведут на какой-то новый?
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