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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 20:23
cdj2 написав:
есть кредитки без страховки.
....И без льготного периода)
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-VICTOR-
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Додано: Сер 13 чер, 2018 00:30
bor написав: -VICTOR- написав:
можно ли отказаться от страховки которую вместе с кредиткой парят ?)
Наскільки мені сказали - то ні.
Тому поки вивожу в нуль 2 рази 24-25 і 30-31го. Напрягає.
І ще суттєвий мінус - рахують страховку навіть з заблокованих сум (тобто резерв,депозит,страховка в готелях, прокатах і т.п все рахується).
Від страховки не можна відмовитися, це незручно, але що маємо.
Не обовязково загоняти в нуль кредитку 24-25, Валя 5% зпише з дебетової картки (навіть якщо там нічого нема, заженуть в мінус, в мене таке вже було, цей мінус просто гаситься коли Вам зручно, ніяких додатковів платежів немає). А ось 30-31 обовязквово - бо тоді попадаєте на 0,7% від суми заборгованості безповоротно, так звана страхівка.
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oleks1y
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Додано: Сер 13 чер, 2018 01:24
Заканчивается кредитка прозора. Оставят старый тариф или переведут на какой-то новый?
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 13 чер, 2018 06:06
WachtAmRhein написав:Заканчивается кредитка прозора. Оставят старый тариф или переведут на какой-то новый?
По желанию. Обычно оставляют старый.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 13 чер, 2018 09:51
...когда по времени учитывается банком остаток на универсальном ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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-VICTOR-
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:00
oleks1y написав:
А ось 30-31 обовязквово - бо тоді попадаєте на 0,7% від суми заборгованості безповоротно, так звана страхівка.
Ясно.
Бо я гасив все 24-го, 25-го в них день біллінгу (десь був вичитав), от і думав, що до того дня краще закривати борг.
Тепер знатиму, що можна і пізніше
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justit
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:03
-VICTOR- написав: bamper написав: -VICTOR- написав:
а..это они так с премиум клиентов денюжку вышибают )
прем клиент который не делает $200 в месяц.... такое возможно только в Украине... рука-лицо...
...предполагаю что премиум клиент еще и не дурак ...) и для своих трат будет использовать карты с кешбеком . а карты Аваля такового не дают , а посему шаг с обязательными объемами трат является попыткой принудить к использованию своих карт .
Так что вместо принуждения лцчше бы использовали политику пряника - дайте кешбек и автоматически часть платежей клиента....или даже и все - банк бы перетянул на себя .
Кешбек – замануха для нищебродов, а премиум-клиентов завлекают, например, страхованием здоровья при поездках за рубеж или доступом в ВИП-залы аэропортов. В той же Альфе, дающей кешбеки по массовым пакетам кредитных карт, премиальная кредитная карта Максимум-Платинум не предусматривает никакого кешбека.
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Julio
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:38
Julio написав:
Кешбек – замануха для нищебродов
сильно сказано!
90%+ цього форуму получається нішєброди
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greenozon
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Чет 14 чер, 2018 05:07
sens
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