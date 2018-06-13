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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 566567568569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:23

Re: Райффайзен Банк Аваль

  cdj2 написав:есть кредитки без страховки.

....И без льготного периода)
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 00:30

  bor написав:
  -VICTOR- написав:можно ли отказаться от страховки которую вместе с кредиткой парят ?)

Наскільки мені сказали - то ні.
Тому поки вивожу в нуль 2 рази 24-25 і 30-31го. Напрягає.
І ще суттєвий мінус - рахують страховку навіть з заблокованих сум (тобто резерв,депозит,страховка в готелях, прокатах і т.п все рахується).

Від страховки не можна відмовитися, це незручно, але що маємо.
Не обовязково загоняти в нуль кредитку 24-25, Валя 5% зпише з дебетової картки (навіть якщо там нічого нема, заженуть в мінус, в мене таке вже було, цей мінус просто гаситься коли Вам зручно, ніяких додатковів платежів немає). А ось 30-31 обовязквово - бо тоді попадаєте на 0,7% від суми заборгованості безповоротно, так звана страхівка.
oleks1y
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 01:24

хмм

Заканчивается кредитка прозора. Оставят старый тариф или переведут на какой-то новый?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 06:06

Re: Райффайзен Банк Аваль

WachtAmRhein написав:Заканчивается кредитка прозора. Оставят старый тариф или переведут на какой-то новый?
По желанию. Обычно оставляют старый.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:51

Re: Райффайзен Банк Аваль

...когда по времени учитывается банком остаток на универсальном ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:00

  oleks1y написав:А ось 30-31 обовязквово - бо тоді попадаєте на 0,7% від суми заборгованості безповоротно, так звана страхівка.


Ясно.
Бо я гасив все 24-го, 25-го в них день біллінгу (десь був вичитав), от і думав, що до того дня краще закривати борг.
Тепер знатиму, що можна і пізніше :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:03

  -VICTOR- написав:
  bamper написав:
  -VICTOR- написав:а..это они так с премиум клиентов денюжку вышибают )

прем клиент который не делает $200 в месяц.... такое возможно только в Украине... рука-лицо...

...предполагаю что премиум клиент еще и не дурак ...) и для своих трат будет использовать карты с кешбеком . а карты Аваля такового не дают , а посему шаг с обязательными объемами трат является попыткой принудить к использованию своих карт .
Так что вместо принуждения лцчше бы использовали политику пряника - дайте кешбек и автоматически часть платежей клиента....или даже и все - банк бы перетянул на себя . :wink:

Кешбек – замануха для нищебродов, а премиум-клиентов завлекают, например, страхованием здоровья при поездках за рубеж или доступом в ВИП-залы аэропортов. В той же Альфе, дающей кешбеки по массовым пакетам кредитных карт, премиальная кредитная карта Максимум-Платинум не предусматривает никакого кешбека.
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:38

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Julio написав:Кешбек – замануха для нищебродов


сильно сказано!
90%+ цього форуму получається нішєброди :)
+50грн !
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greenozon
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