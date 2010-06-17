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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 567568569570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:03

  justit написав:
  oleks1y написав:А ось 30-31 обовязквово - бо тоді попадаєте на 0,7% від суми заборгованості безповоротно, так звана страхівка.


Ясно.
Бо я гасив все 24-го, 25-го в них день біллінгу (десь був вичитав), от і думав, що до того дня краще закривати борг.
Тепер знатиму, що можна і пізніше :-)

25 числа білінг 5% від суми заборгованості по кредитці, він списується з дебетової карти і перекидаєдться на кредитку (Ви нічого не втрачаєте). Навіть якщо на дебетовій картці грошей нема, Аваль загоняє її в тех овердрафт. Потрібно просто поповнити цю дебетову картку пізніше. А от 31 числа білінг по страховці, якщо станом на наступне 1 число на картці є заборгованість то Аваль списує 0,7% від цієї заборгованості собі (це вони називають страхівкою). Якби не ця довбана страхівка то авалівська кредитка нічим би не відрізнялася від приватівської Універсалки, де 55 днів можна ні про що не думати.
oleks1y
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 23:49

Re: Райффайзен Банк Аваль

Она была бы лучше.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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