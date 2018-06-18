oleks1y написав:А ось 30-31 обовязквово - бо тоді попадаєте на 0,7% від суми заборгованості безповоротно, так звана страхівка.
Ясно. Бо я гасив все 24-го, 25-го в них день біллінгу (десь був вичитав), от і думав, що до того дня краще закривати борг. Тепер знатиму, що можна і пізніше
25 числа білінг 5% від суми заборгованості по кредитці, він списується з дебетової карти і перекидаєдться на кредитку (Ви нічого не втрачаєте). Навіть якщо на дебетовій картці грошей нема, Аваль загоняє її в тех овердрафт. Потрібно просто поповнити цю дебетову картку пізніше. А от 31 числа білінг по страховці, якщо станом на наступне 1 число на картці є заборгованість то Аваль списує 0,7% від цієї заборгованості собі (це вони називають страхівкою). Якби не ця довбана страхівка то авалівська кредитка нічим би не відрізнялася від приватівської Універсалки, де 55 днів можна ні про що не думати.