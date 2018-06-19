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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 568569570571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:20

la9 если выше 28к - будут звонить и спрашивать куда и зачем
maxim2014
 
Повідомлень: 1229
З нами з: 19.09.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:22

  maxim2014 написав:la9 если выше 28к - будут звонить и спрашивать куда и зачем

а как тут вааще - может быть такое, что ответ их не устроит? Как придираются?
la9
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 02.07.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:36

  la9 написав:... а с 25.06 – за 2 грн смогу сделать СЭП хоть на 1 млн?...

після такого СЭП , вам не тільки зателефонують та запитають, а і як варіант на відділення запросять для письмового пояснення :mrgreen:
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 454
З нами з: 07.05.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:41

  Banki написав:
  la9 написав:... а с 25.06 – за 2 грн смогу сделать СЭП хоть на 1 млн?...

після такого СЭП , вам не тільки зателефонують та запитають, а і як варіант на відділення запросять для письмового пояснення :mrgreen:

Но по тарифам верно понял: СЭП безлим за 0 или 2 грн?

Меня интересует вариант с наименьшим гемором и комиссией сделать СЭП на 170-190К... Вот посмотрел на банку, как вариант для изучения...

отделение просто под боком
la9
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 02.07.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:43

  la9 написав:
  Banki написав:
  la9 написав:... а с 25.06 – за 2 грн смогу сделать СЭП хоть на 1 млн?...

після такого СЭП , вам не тільки зателефонують та запитають, а і як варіант на відділення запросять для письмового пояснення :mrgreen:

Но по тарифам верно понял: СЭП безлим за 0 или 2 грн?

Меня интересует вариант с наименьшим гемором и комиссией сделать СЭП на 170-190К... Вот посмотрел на банку, как вариант для изучения...

отделение просто под боком


До 25.06 СЕП на любую сумму бесплатный, с 25.06 - 1 платеж по СЕПу на любую сумму - 2 грн.
iamdimon
 
Повідомлень: 36
З нами з: 01.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 568569570571
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