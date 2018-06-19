Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:20
la9 если выше 28к - будут звонить и спрашивать куда и зачем
maxim2014
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:22
maxim2014 написав: la9
если выше 28к - будут звонить и спрашивать куда и зачем
а как тут вааще - может быть такое, что ответ их не устроит? Как придираются?
la9
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:36
la9 написав:
... а с 25.06 – за 2 грн смогу сделать СЭП хоть на 1 млн?...
після такого СЭП , вам не тільки зателефонують та запитають, а і як варіант на відділення запросять для письмового пояснення
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:41
Banki написав: la9 написав:
... а с 25.06 – за 2 грн смогу сделать СЭП хоть на 1 млн?...
після такого СЭП , вам не тільки зателефонують та запитають, а і як варіант на відділення запросять для письмового пояснення
Но по тарифам верно понял: СЭП безлим за 0 или 2 грн?
Меня интересует вариант с наименьшим гемором и комиссией сделать СЭП на 170-190К... Вот посмотрел на банку, как вариант для изучения...
отделение просто под боком
la9
Повідомлень: 1028
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:43
la9 написав: Banki написав: la9 написав:
... а с 25.06 – за 2 грн смогу сделать СЭП хоть на 1 млн?...
після такого СЭП , вам не тільки зателефонують та запитають, а і як варіант на відділення запросять для письмового пояснення
Но по тарифам верно понял: СЭП безлим за 0 или 2 грн?
Меня интересует вариант с наименьшим гемором и комиссией сделать СЭП на 170-190К... Вот посмотрел на банку, как вариант для изучения...
отделение просто под боком
До 25.06 СЕП на любую сумму бесплатный, с 25.06 - 1 платеж по СЕПу на любую сумму - 2 грн.
iamdimon
Повідомлень: 37
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Додано: Сер 20 чер, 2018 15:57
iamdimon написав:
До 25.06 СЕП на любую сумму бесплатный, с 25.06 - 1 платеж по СЕПу на любую сумму - 2 грн.
А по СЭПам, которые инициируются через ИБ - нет комиссии самого продукта (2620, 2625), например согласно п. 1.1
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... .06.18.pdf
- в 1%? Или что касается ИБ - все сеп 0/2 грн независимо с какого счета слать?
la9
Повідомлень: 1028
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:14
la9 написав: iamdimon написав:
До 25.06 СЕП на любую сумму бесплатный, с 25.06 - 1 платеж по СЕПу на любую сумму - 2 грн.
А по СЭПам, которые инициируются через ИБ - нет комиссии самого продукта (2620, 2625), например согласно п. 1.1
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... .06.18.pdf
- в 1%? Или что касается ИБ - все сеп 0/2 грн независимо с какого счета слать?
C 2620 в ИБ не заплатите, только с 2625, если не с кредитной карты то 2 грн. платеж
iamdimon
Повідомлень: 37
З нами з: 01.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:36
iamdimon написав: la9 написав: iamdimon написав:
До 25.06 СЕП на любую сумму бесплатный, с 25.06 - 1 платеж по СЕПу на любую сумму - 2 грн.
А по СЭПам, которые инициируются через ИБ - нет комиссии самого продукта (2620, 2625), например согласно п. 1.1
https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... .06.18.pdf
- в 1%? Или что касается ИБ - все сеп 0/2 грн независимо с какого счета слать?
C 2620 в ИБ не заплатите, только с 2625, если не с кредитной карты то 2 грн. платеж
Спасибо! А возможности самого ИБ, наполнение его, так сказать, - одинаковое для всех пакетов?
la9
Повідомлень: 1028
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Додано: Сер 20 чер, 2018 20:14
А чи є на цій гілці практики, які змінювали тарифну модель своєї кредитки в АВАЛІ без закриття існуючої моделі ("Кредитна карта Word") та відкриття нової з меншим статусом ("Кредитна картка Базова" чи "Кредитна картка "Хочу-картка")?
YaVI
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